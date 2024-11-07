Отсрочка от мобилизации: кто может получить и какие документы нужны

Отсрочка от мобилизации может быть предоставлена по ряду законных оснований. Важно своевременно собрать необходимые документы для подтверждения права на нее.
Кто имеет право на отсрочку от мобилизации, а также какие документы необходимо собрать, чтобы оформить данное право - в материале РБК-Украина ниже.
Законы о мобилизации предусматривают ряд оснований, по которым гражданин может получить отсрочку.
Состояние здоровья: граждане, имеющие серьезные заболевания или временные ограничения по здоровью, могут получить отсрочку. Перечень болезней, дающих право на отсрочку, утверждён правительством.
Образование и учеба: студенты, обучающиеся на очной форме в вузах или техникумах, могут получить отсрочку на период учёбы. Это же касается аспирантов и докторантов.
Семейные обстоятельства: мужчины, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей, инвалида или супруга-инвалида, также могут получить отсрочку. Учитывается и наличие в семье трёх или более несовершеннолетних детей.
Работа в определенных отраслях: сотрудники в приоритетных для страны сферах, таких как оборонная промышленность, медицина, образование, сельское хозяйство, имеют право на отсрочку. Работодатель должен подтвердить, что сотрудник занят на критически важной должности.
Соберите необходимые документы, подтверждающие ваше основание для отсрочки. В зависимости от категории это могут быть медицинские заключения, справки из учебных заведений, свидетельства о рождении детей и справки об инвалидности, выписки из трудовой книжки или справки с места работы.
Обратитесь в военкомат с заявлением на предоставление отсрочки. При себе нужно иметь паспорт, военный билет и заранее подготовленные документы.
Прохождение медицинской комиссии. В случае отсрочки по состоянию здоровья вам нужно пройти дополнительное медицинское обследование, которое сделает военкомат.
Получение решения. После проверки всех документов и при необходимости, медицинского заключения, военкомат примет решение о предоставлении отсрочки или отказе в ней.
Медицинское заключение - для отсрочки по состоянию здоровья.
Справка из учебного заведения - для студентов, аспирантов и докторантов.
Напомним, что в Украине педагогические работники имеют право на отсрочку от мобилизации. Но это не означает, что она предоставляется всем и что работников образования не могут призвать.
Кроме того, военнообязанные, имеющие право на отсрочку, должны предоставить все необходимые для этого документы. В таком случае они не будут служить.
При подготовке материала использовались закон №3633, сайт Кабинета Министров Украины, сайт Офиса президента.