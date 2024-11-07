Отсрочка от мобилизации: кто может получить и какие документы нужны

Напомним, что в Украине педагогические работники имеют право на отсрочку от мобилизации. Но это не означает, что она предоставляется всем и что работников образования не могут призвать.

Кроме того, военнообязанные, имеющие право на отсрочку, должны предоставить все необходимые для этого документы. В таком случае они не будут служить.

При подготовке материала использовались закон №3633, сайт Кабинета Министров Украины, сайт Офиса президента.