Не тільки ТЦК. Хто має право перевіряти військовий квиток
Співробітники територіальних центрів комплектування можуть вимагати від військовозобов'язаних показати військовий квиток. Але таке право мають не лише представники ТЦК.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.
На час дії воєнного стану чоловіки призовного віку (від 18 до 60 років) зобов'язані носити при собі військово-облікові документи. Йдеться про військовий квиток чи посвідчення військовозобовʼязаного.
У Міноборони зазначають, що це можуть бути або паперові документи або їх електронна форма.
Також військовозобов'язані повинні пред'являти документ, що посвідчує особу (наприклад, паспорт), разом з військово-обліковими документами.
Вимагати пред’явити документ мають право:
- представники ТЦК та СП;
- поліцейські;
- представники Державної прикордонної служби України (у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України).
Зміни у процесі мобілізації
Нагадаємо, 18 травня офіційно набув чинності новий закон про мобілізацію. За оновленим законодавством, військовозобов'язані українці повинні уточнити свої облікові дані. Це потрібно зробити до 16 липня у мобільному застосунку "Резерв+" або особисто в ТЦК чи ЦНАПах.
Також військовозобов'язані повинні мати при собі військово-облікові документи.
У Міноборони раніше зазначали, що вже влітку у застосунку "Резерв+" з'являться електронні військово-облікові документи.
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