Не відстрілявся? Росія утримує в Чорному морі фрегат з залишками "Калібрів"

Російська Федерація утримує в Чорному морі фрегат "Адмірал Макаров" з залишками "Калібрів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил оборони півдня України.
Наразі на бойовому чергуванні ворога перебуває 5 кораблів:
Серед кораблів в Чорному морі - фрегат "Адмірал Макаров".
"Враховуючи пуски під час ранкової атаки, може (фрегат, - ред.) бути готовим до застосування 6 "Калібрів", - пише пресслужба.
Російські терористи використовують Чорне та Азовське моря у своїх військових цілях. Азовське море наразі перебуває під повним контролем ворога.
Після звільнення острова Зміїний домінування терористів у Чорному морі вдалось зменшити. Водночас після виходу Росії з "зернової угоди" цивільне судноплавство знову опинилося під загрозою, попри те, що за останні місяці ворожу блокаду моря вдається проривати.
Цієї ночі ворог вкотре вдався до масованих ударів по території України. Терористи застосували:
Протиповітряна оборона знищила 13 ракет різних типів.
Усі подробиці нічної атаки ворога - в матеріалі РБК-Україна.
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