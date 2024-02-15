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Не відстрілявся? Росія утримує в Чорному морі фрегат з залишками "Калібрів"

Фото: Росія утримує в Чорному морі фрегат з залишками "Калібрів" (кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація утримує в Чорному морі фрегат "Адмірал Макаров" з залишками "Калібрів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил оборони півдня України.

Наразі на бойовому чергуванні ворога перебуває 5 кораблів: 

  • 4 у Чорному морі; 
  • 1 в Азовському.  

Серед кораблів в Чорному морі - фрегат "Адмірал Макаров". 

"Враховуючи пуски під час ранкової атаки, може (фрегат, - ред.) бути готовим до застосування 6  "Калібрів", - пише пресслужба. 

Російська блокада моря

Російські терористи використовують Чорне та Азовське моря у своїх військових цілях. Азовське море наразі перебуває під повним контролем ворога.

Після звільнення острова Зміїний домінування терористів у Чорному морі вдалось зменшити. Водночас після виходу Росії з "зернової угоди" цивільне судноплавство знову опинилося під загрозою, попри те, що за останні місяці ворожу блокаду моря вдається проривати.

Масований обстріл України у ніч на 15 лютого 

Цієї ночі ворог вкотре вдався до масованих ударів по території України. Терористи застосували: 

  • 12 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, які були запущені з літаків стратегічної авіації ТУ-95мс;
  • 2 ракети морського базування "Калібр", що були запущені з Новоросійська, Росії; 
  • балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, які були запущені з Воронежу, Росії;
  • зенітні керовані ракети С-300, які були запущені з Бєлгородської області, Росії;
  • керовані авіаційні ракети Х-59, які були запущені з тимчасово окупованих територій Запорізької області й Курської області, Росії.

Протиповітряна оборона знищила 13 ракет різних типів.

Усі подробиці нічної атаки ворога - в матеріалі РБК-Україна.

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