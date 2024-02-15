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Не отстрелялся? Россия удерживает в Черном море фрегат с остатками "Калибров"

Фото: Россия удерживает в Черном море фрегат с остатками "Калибров" (кадр с видео)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация удерживает в Черном море фрегат "Адмирал Макаров" с остатками "Калибров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил обороны юга Украины.

Сейчас на боевом дежурстве врага находится 5 кораблей: 

  • 4 в Черном море; 
  • 1 в Азовском.  

Среди кораблей в Черном море - фрегат "Адмирал Макаров". 

"Учитывая пуски во время утренней атаки, может (фрегат, - ред.) быть готовым к применению 6 "Калибров", - пишет пресс-служба.

Российская блокада моря

Российские террористы используют Черное и Азовское моря в своих военных целях. Азовское море сейчас находится под полным контролем врага.

После освобождения острова Змеиный доминирование террористов в Черном море удалось уменьшить. В то же время после выхода России из "зерновой сделки" гражданское судоходство снова оказалось под угрозой, несмотря на то, что за последние месяцы вражескую блокаду моря удается прорывать.

Массированный обстрел Украины в ночь на 15 февраля

Этой ночью враг в очередной раз прибегнул к массированным ударам по территории Украины. Террористы применили: 

  • 12 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, которые были запущены с самолетов стратегической авиации ТУ-95мс;
  • 2 ракеты морского базирования "Калибр", которые были запущены из Новороссийска, России; 
  • баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, которые были запущены из Воронежа, России;
  • зенитные управляемые ракеты С-300, которые были запущены из Белгородской области, России;
  • управляемые авиационные ракеты Х-59, которые были запущены с временно оккупированных территорий Запорожской области и Курской области, России.

Противовоздушная оборона уничтожила 13 ракет разных типов.

Все подробности ночной атаки врага - в материале РБК-Украина.

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