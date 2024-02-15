Не отстрелялся? Россия удерживает в Черном море фрегат с остатками "Калибров"

Российская Федерация удерживает в Черном море фрегат "Адмирал Макаров" с остатками "Калибров".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил обороны юга Украины.
Сейчас на боевом дежурстве врага находится 5 кораблей:
Среди кораблей в Черном море - фрегат "Адмирал Макаров".
"Учитывая пуски во время утренней атаки, может (фрегат, - ред.) быть готовым к применению 6 "Калибров", - пишет пресс-служба.
Российские террористы используют Черное и Азовское моря в своих военных целях. Азовское море сейчас находится под полным контролем врага.
После освобождения острова Змеиный доминирование террористов в Черном море удалось уменьшить. В то же время после выхода России из "зерновой сделки" гражданское судоходство снова оказалось под угрозой, несмотря на то, что за последние месяцы вражескую блокаду моря удается прорывать.
Этой ночью враг в очередной раз прибегнул к массированным ударам по территории Украины. Террористы применили:
Противовоздушная оборона уничтожила 13 ракет разных типов.
Все подробности ночной атаки врага - в материале РБК-Украина.
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