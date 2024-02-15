Не відстрілявся? Росія утримує в Чорному морі фрегат з залишками "Калібрів"
Російська Федерація утримує в Чорному морі фрегат "Адмірал Макаров" з залишками "Калібрів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил оборони півдня України.
Наразі на бойовому чергуванні ворога перебуває 5 кораблів:
- 4 у Чорному морі;
- 1 в Азовському.
Серед кораблів в Чорному морі - фрегат "Адмірал Макаров".
"Враховуючи пуски під час ранкової атаки, може (фрегат, - ред.) бути готовим до застосування 6 "Калібрів", - пише пресслужба.
Російська блокада моря
Російські терористи використовують Чорне та Азовське моря у своїх військових цілях. Азовське море наразі перебуває під повним контролем ворога.
Після звільнення острова Зміїний домінування терористів у Чорному морі вдалось зменшити. Водночас після виходу Росії з "зернової угоди" цивільне судноплавство знову опинилося під загрозою, попри те, що за останні місяці ворожу блокаду моря вдається проривати.
Масований обстріл України у ніч на 15 лютого
Цієї ночі ворог вкотре вдався до масованих ударів по території України. Терористи застосували:
- 12 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, які були запущені з літаків стратегічної авіації ТУ-95мс;
- 2 ракети морського базування "Калібр", що були запущені з Новоросійська, Росії;
- балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, які були запущені з Воронежу, Росії;
- зенітні керовані ракети С-300, які були запущені з Бєлгородської області, Росії;
- керовані авіаційні ракети Х-59, які були запущені з тимчасово окупованих територій Запорізької області й Курської області, Росії.
Протиповітряна оборона знищила 13 ракет різних типів.
Усі подробиці нічної атаки ворога - в матеріалі РБК-Україна.
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