Не отстрелялся? Россия удерживает в Черном море фрегат с остатками "Калибров"
Российская Федерация удерживает в Черном море фрегат "Адмирал Макаров" с остатками "Калибров".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил обороны юга Украины.
Сейчас на боевом дежурстве врага находится 5 кораблей:
- 4 в Черном море;
- 1 в Азовском.
Среди кораблей в Черном море - фрегат "Адмирал Макаров".
"Учитывая пуски во время утренней атаки, может (фрегат, - ред.) быть готовым к применению 6 "Калибров", - пишет пресс-служба.
Российская блокада моря
Российские террористы используют Черное и Азовское моря в своих военных целях. Азовское море сейчас находится под полным контролем врага.
После освобождения острова Змеиный доминирование террористов в Черном море удалось уменьшить. В то же время после выхода России из "зерновой сделки" гражданское судоходство снова оказалось под угрозой, несмотря на то, что за последние месяцы вражескую блокаду моря удается прорывать.
Массированный обстрел Украины в ночь на 15 февраля
Этой ночью враг в очередной раз прибегнул к массированным ударам по территории Украины. Террористы применили:
- 12 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, которые были запущены с самолетов стратегической авиации ТУ-95мс;
- 2 ракеты морского базирования "Калибр", которые были запущены из Новороссийска, России;
- баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, которые были запущены из Воронежа, России;
- зенитные управляемые ракеты С-300, которые были запущены из Белгородской области, России;
- управляемые авиационные ракеты Х-59, которые были запущены с временно оккупированных территорий Запорожской области и Курской области, России.
Противовоздушная оборона уничтожила 13 ракет разных типов.
Все подробности ночной атаки врага - в материале РБК-Украина.
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