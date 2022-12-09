UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Відсторонений президент Перу запросив політичний притулок у Мексиці

Фото: президент Перу Педро Кастільйо (flickr.com by Braian Reyna Guerrero)
Автор: Артур Родивилов

Відсторонений від влади президент Перу Педро Кастільйо запросив політичний притулок у Мексиці.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter міністра закордонних справ Мексики Марсело Ебрарда.

У своїй публікації глава мексиканського зовнішньополітичного відомства також показав саме прохання, підписане адвокатом Віктором Льєндо.

Кастільйо підтвердив, що направив прохання про притулок, отриманий в посольстві Мексики сьогодні вранці. Ми розпочали консультації з перуанською владою", - написав Ебрард.

Нагадаємо, що президент Перу Педро Кастільйо сьогодні заявив, що розпускає Конгрес і замінює його на "надзвичайний уряд". А за кілька годин після цього парламент країни проголосував за його усунення з посади .

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПеруМексика