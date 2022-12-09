Відсторонений президент Перу запросив політичний притулок у Мексиці

У своїй публікації глава мексиканського зовнішньополітичного відомства також показав саме прохання, підписане адвокатом Віктором Льєндо.

Кастільйо підтвердив, що направив прохання про притулок, отриманий в посольстві Мексики сьогодні вранці. Ми розпочали консультації з перуанською владою", - написав Ебрард.

Нагадаємо, що президент Перу Педро Кастільйо сьогодні заявив, що розпускає Конгрес і замінює його на "надзвичайний уряд". А за кілька годин після цього парламент країни проголосував за його усунення з посади .

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