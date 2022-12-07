Президента Перу затримали після рішення розпустити парламент

Президент Перу Педро Кастільйо сьогодні заявив, що розпускає Конгрес та замінює його на "надзвичайний уряд". А за декілька годин після цього парламент країни проголосував за його усунення з посади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian та BBC .

Національна поліція Перу, у середу, 7 грудня повідомила, що "колишнього президента" Педро Кастільо затримали та звинуватили в заколоті після того, як він оголосив про розпуск Конгресу та встановлення "виключного надзвичайного уряду", який буде правити за допомогою його указу.

"У відповідь на вимоги громадян по всій країні ми вирішили створити надзвичайний уряд, спрямований на відновлення верховенства права та демократії", - сказав Кастільо у телевізійному зверненні до громадян.

На додачу він наказав запровадити нічну комендантську годину та реорганізувати судову систему й прокуратуру, яка розслідує його справу за звинуваченнями в корупції та зловживання владою. Звинувачення за цією справою він заперечував.

Віце-президент Перу Діна Болуарте засудила крок Кастільо, назвала його "державним переворотом" та звинуватила президента в порушенні конституційного порядку . Г олова Конституційного суду також назвав це спробою державного перевороту.

Перехід Кастільо до правління за допомогою указів, ігноруючи Конгрес, був зустрінутий шоком як у Перу, так і за кордоном. Декілька міністрів на знак протесту пішли у відставку, США "рішуче закликали" президента Кастільо скасувати своє рішення, а п оліція та збройні сили Перу також виступили на боці Конгресу.