Отстраненный президент Перу запросил политическое убежище в Мексике

Отстраненный от власти президент Перу Педро Кастильо запросил политическое убежище в Мексике.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter министра иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда.
В своей публикации глава мексиканского внешнеполитического ведомства также показал само прошение, подписанное адвокатом Виктором Льендо.
Кастильо подтвердил, что направил прошение об убежище, которое было получено в посольстве Мексики сегодня рано утром. Мы начали консультации с перуанскими властями", - написал Эбрард.
Напомним, что президент Перу Педро Кастильо сегодня заявил, что распускает Конгресс и заменяет его на "чрезвычайное правительство". А через несколько часов после этого парламент страны проголосовал за его отстранение от должности.
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