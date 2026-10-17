ua en ru
Сб, 17 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Українці зможуть бачити рух дронів і ракет РФ у застосунку, - Корецький

20:59 17.10.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Українці зможуть бачити рух дронів і ракет РФ у застосунку, - Корецький Фото: Сергій Корецький (facebook.com/sergii.koretskyi.page)
Додати як бажане джерело в Google

Карта орієнтовного руху російських дронів та ракет уже доступна для всіх українців у застосунку "Повітряна тривога".

Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

За словами глави уряду, це результат спільної роботи Мінцифри, Міністерства оборони, Повітряних Сил України та українських ІТ-компаній.

Корецький вкотре нагадав, що під час ворожих атак кожна хвилина має значення для збереження життя цивільних.

"Тому важливо, щоб люди мали швидкий доступ до перевіреної військовими інформації і не витрачаючи час на пошук повідомлень у неперевірених джерелах. Важливо! Карта не показує точного місця перебування цілей у реальному часі", - наголосив Корецький.

На цьому тлі прем'єр-міністр закликав українців ніколи не ігнорувати повітряні тривоги, одразу прямувати в укриття та залишатися там до відбою.

Українці зможуть бачити рух дронів і ракет РФ у застосунку, - Корецький
Фото: скриншот застосунку "Повітряна тривога"

У Мінцифри уточнили, що на карті будуть відображатися:

  • крилаті ракети;
  • ударні дрони "Шахед";
  • реактивні дрони;
  • "Бандеролі";
  • КАБи.
  • Ціль не визначена.

Відстежити рух балістики на цій карті поки не вдасться.

Українці зможуть бачити рух дронів і ракет РФ у застосунку, - Корецький
Фото: скриншот застосунку "Повітряна тривога"

Нагадаємо, що застосунок "Повітряна тривога" розробили компанії Ajax Systems та Stfalcon за підтримки Міністерства цифрової трансформації України

До речі, президент України Володимир Зеленський нещодавно попередив, де Росія планує розмістити свою балістику.

Також стало відомо, чому РФ вирішила суттєво посилити терор великих українських міст.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сергій Корецький Повітряні сили України Війна Росії проти України Атака дронів Ракетна атака
Новини
Трамп призупинив санкції проти Росії, які просував Ліндсі Грем
Трамп призупинив санкції проти Росії, які просував Ліндсі Грем
Аналітика
"Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна "Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів