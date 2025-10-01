Макрон зробив заяву про "репараційний кредит" для України

Французький лідер Еммануель Макрон прокоментував "репараційний кредит" для України у розмірі 140 млрд євро. Він наголосив на необхідності дотримання міжнародного права у цьому питанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Коли активи заморожуються, необхідно дотримуватися міжнародного права. Про це також нагадав прем'єр-міністр Бельгії", - наголосив президент Франції.

Під час спілкування з журналістами на відкритті саміту лідерів ЄС у Копенгагені, Макрон заявив, що поділяє думку прем'єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера. Той критично поставився до ініціативи Європейської комісії.

Нагадаємо, прем'єр Бельгії Барт де Вевер виступив проти конфіскації заморожених активів РФ, більшість з яких перебуває у бельгійському депозитарії Euroclear.

За його словами, активи країни-агресорки краще залишити замороженими у бельгійському банку до завершення мирних переговорів між РФ та Україною. Як відомо, Euroclear зберігає 183 із 300 млрд євро заморожених у Європі російських активів.

Заморожені активи РФ

Після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року західні країни запровадили масштабні антиросійські санкції. Одним із головних інструментів тиску стало заморожування активів РФ за кордоном.

Згідно з оцінками МВФ та експертів, у 2024–2025 роках обсяг заморожених активів перевищує 300-350 мільярдів доларів. Точні цифри визначити складно, оскільки частина коштів розміщувалася у різних юрисдикціях.

Раніше РБК-Україна писало, що Євросоюз обговорює ідею використання заморожених російських активів для надання "репараційної позики" Україні. Кредит буде повернуто тільки після отримання Україною компенсації від РФ.

Крім того, нещодавно Reuters повідомляло, що Україна може отримати фінансування на 300 млрд доларів без прямої конфіскації російських коштів. Кошти направлять на оборону і покриття дефіциту бюджету.