Відставка генпрокурора: Зеленський зустрічався з Кравченком та керівниками НАБУ й САП

За його словами, після тривалої зустрічі з генеральним прокурором той написав відповідну заяву, а подання з цього питання надішле до Верховної Ради України.

Зеленський розповів про зустріч із Кравченком

Говорячи про кадрові питання, Зеленський зазначив, що напередодні присвятив їм значну частину дня. Зокрема, президент зустрівся з генеральним прокурором України Русланом Кравченком, представниками НАБУ та САП.

"Далі я зустрічався з керівниками НАБУ, САП, з генеральним прокурором України. У мене була досить довга зустріч із генпрокурором. Він написав відповідну заяву та подання буде направлено до Верховної Ради України", - повідомив глава держави.

Таким чином, після зустрічі із генеральним прокурором України Зеленський відповідне подання надішле народним депутатам, які мають проголосувати за відставку генерального прокурора.

Зазначимо, раніше на тлі розслідування НАБУ щодо посадових осіб Офісу генерального прокурора Руслан Кравченко заявляв, що не збирається самостійно залишати посаду. При цьому він наголошував, що готовий ухвалити рішення Верховної Ради.

ПізнішеГенеральний прокурор України Руслан Кравченко подав заяву про відставку. Він наголосив, що вважає своє рішення політичним і ухвалив його усвідомлено. При цьому він зазначив, що його позиція щодо висунутих звинувачень залишається незмінною.

Операція "Карфаген": що відомо

Антикорупційні органи розкрили деталі спецоперації "Карфаген", у рамках якої розслідується діяльність незаконних коцентрів та схема легалізації отриманого ними майна.

У справі фігурує заступник начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора Сергій Кропіва, якого слідство вважає причетним до кураторства цієї діяльності.

Окремо у матеріалах справи згадується генеральний прокурор Руслан Кравченко. Під час судового засідання прокурор САП повідомив, що детективи зафіксували його розмову з Кропивою, яка відбулася 4 березня 2026 року.

За версією слідства, зі змісту спілкування можна зробити висновок, що Кропива користувався заступництвом Кравченка, що, як стверджується, дозволяло йому мати значні владні повноваження.

Слідство також звертає увагу на інші епізоди. Згідно з оприлюдненими матеріалами, Кропіва організовував ремонтні роботи в будинку у Козині, де мешкає Кравченко, включаючи встановлення газового генератора.

Крім того, за даними слідства, Кропіва займався організацією перельоту до Іспанії дружини та співмешканки Кравченка незадовго до відрядження туди самого генпрокурора. Там він, як стверджується, планував святкування дня народження Кравченка, який відзначає його 14 березня.