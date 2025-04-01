Відсьогодні в Україні стартує "сезон тиші": що це означає

Обмеження передбачені законом України "Про тваринний світ" та спрямовано на охорону тварин та птахів у період розмноження. Також обмеження стосуються і рослин.

Що відбувається у природі

Весна - це час активного пробудження та розмноження багатьох видів тварин. У цей період у природі України відбувається:

цвітіння первоцвітів;

народження дитинчат у диких кабанів, зайців, а пізніше –- телят зубрів, оленів, лосів і козуль;

шлюбний період у рисі та деяких птахів;

вихід зі сплячки земноводних і плазунів;

нерест риб, зокрема червонокнижної стерляді прісноводної;

міграція молодих бобрів у пошуках нових територій

Заборони під час "сезону тиші"

Відповідно до статті 39 Закону, у період масового розмноження диких тварин заборонено:

стрілянину та вибухові роботи;

використання феєрверків;

санітарні рубки лісу;

використання моторних човнів;

проведення змагань на транспортних засобах

шумні заходи, що можуть порушити спокій диких тварин.

Окремі обмеження стосуються риболовлі: ловити рибу можна лише з берега, використовуючи одну вудку або спінінг. Підводне полювання, спортивні рибальські змагання та вилов на нерестовищах заборонені.

Як поводитися на природі

WWF-Україна закликає громадян дотримуватися правил поведінки у "сезон тиші". Основні рекомендації:

поводитися тихо, уникати гучної музики та інших шумових подразників;

не чіпати дитинчат тварин - у більшості випадків їхні батьки поруч;

залишати первоцвіти та інші рідкісні рослини у природі;

ходити тільки стежками, щоб не руйнувати гнізда та місця проживання тварин

не розводити багаття поза спеціально облаштованими місцями.

Відповідальність за порушення

Недотримання "сезону тиші" може призвести до адміністративної відповідальності. Відповідні органи мають право накладати штрафи за порушення вимог закону.

WWF-Україна наголошує, що дотримання цих правил допоможе зберегти екосистеми та сприятиме відновленню біорізноманіття країни.