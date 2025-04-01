Відсьогодні в Україні стартує "сезон тиші": що це означає

З 1 квітня по 15 червня в Україні триватиме щорічний "сезон тиші". У цей період діють обмеження для захисту дикої природи.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Всесвітній фонд природи WWF-Україна.
Обмеження передбачені законом України "Про тваринний світ" та спрямовано на охорону тварин та птахів у період розмноження. Також обмеження стосуються і рослин.
Весна - це час активного пробудження та розмноження багатьох видів тварин. У цей період у природі України відбувається:
Відповідно до статті 39 Закону, у період масового розмноження диких тварин заборонено:
Окремі обмеження стосуються риболовлі: ловити рибу можна лише з берега, використовуючи одну вудку або спінінг. Підводне полювання, спортивні рибальські змагання та вилов на нерестовищах заборонені.
WWF-Україна закликає громадян дотримуватися правил поведінки у "сезон тиші". Основні рекомендації:
Недотримання "сезону тиші" може призвести до адміністративної відповідальності. Відповідні органи мають право накладати штрафи за порушення вимог закону.
WWF-Україна наголошує, що дотримання цих правил допоможе зберегти екосистеми та сприятиме відновленню біорізноманіття країни.
Раніше РБК-Україна писало, що росіяни окупували біосферний заповідник "Асканія-Нова", встановили там своє керівництво та незаконно вивезли рідкісних тварин, зокрема зебр, бізонів і коней Пржевальського. Через бойові дії та пожежі заповідник зазнав значних екологічних втрат.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.