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Відсьогодні в Україні стартує "сезон тиші": що це означає

Фото: Лелеки у гнізді навесні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

З 1 квітня по 15 червня в Україні триватиме щорічний "сезон тиші". У цей період діють обмеження для захисту дикої природи.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Всесвітній фонд природи WWF-Україна.

Обмеження передбачені законом України "Про тваринний світ" та спрямовано на охорону тварин та птахів у період розмноження. Також обмеження стосуються і рослин.

Що відбувається у природі

Весна - це час активного пробудження та розмноження багатьох видів тварин. У цей період у природі України відбувається:

  • цвітіння первоцвітів;
  • народження дитинчат у диких кабанів, зайців, а пізніше –- телят зубрів, оленів, лосів і козуль;
  • шлюбний період у рисі та деяких птахів;
  • вихід зі сплячки земноводних і плазунів;
  • нерест риб, зокрема червонокнижної стерляді прісноводної;
  • міграція молодих бобрів у пошуках нових територій

Заборони під час "сезону тиші"

Відповідно до статті 39 Закону, у період масового розмноження диких тварин заборонено:

  • стрілянину та вибухові роботи;
  • використання феєрверків;
  • санітарні рубки лісу;
  • використання моторних човнів;
  • проведення змагань на транспортних засобах
  • шумні заходи, що можуть порушити спокій диких тварин.

Окремі обмеження стосуються риболовлі: ловити рибу можна лише з берега, використовуючи одну вудку або спінінг. Підводне полювання, спортивні рибальські змагання та вилов на нерестовищах заборонені.

Як поводитися на природі

WWF-Україна закликає громадян дотримуватися правил поведінки у "сезон тиші". Основні рекомендації:

  • поводитися тихо, уникати гучної музики та інших шумових подразників;
  • не чіпати дитинчат тварин - у більшості випадків їхні батьки поруч;
  • залишати первоцвіти та інші рідкісні рослини у природі;
  • ходити тільки стежками, щоб не руйнувати гнізда та місця проживання тварин
  • не розводити багаття поза спеціально облаштованими місцями.

Відповідальність за порушення

Недотримання "сезону тиші" може призвести до адміністративної відповідальності. Відповідні органи мають право накладати штрафи за порушення вимог закону.

WWF-Україна наголошує, що дотримання цих правил допоможе зберегти екосистеми та сприятиме відновленню біорізноманіття країни.

Раніше РБК-Україна писало, що росіяни окупували біосферний заповідник "Асканія-Нова", встановили там своє керівництво та незаконно вивезли рідкісних тварин, зокрема зебр, бізонів і коней Пржевальського. Через бойові дії та пожежі заповідник зазнав значних екологічних втрат.

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