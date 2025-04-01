С сегодняшнего дня в Украине стартует "сезон тишины": что это значит

С 1 апреля по 15 июня в Украине продлится ежегодный "сезон тишины". В этот период действуют ограничения для защиты дикой природы.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Всемирный фонд природы WWF-Украина.
Ограничения предусмотрены законом Украины "О животном мире" и направлены на охрану животных и птиц в период размножения. Также ограничения касаются и растений.
Весна - это время активного пробуждения и размножения многих видов животных. В этот период в природе Украины происходит:
В соответствии со статьей 39 Закона, в период массового размножения диких животных запрещено:
Отдельные ограничения касаются рыбалки: ловить рыбу можно только с берега, используя одну удочку или спиннинг. Подводная охота, спортивные рыболовные соревнования и вылов на нерестилищах запрещены.
WWF-Украина призывает граждан соблюдать правила поведения в "сезон тишины". Основные рекомендации:
Несоблюдение "сезона тишины" может привести к административной ответственности. Соответствующие органы имеют право налагать штрафы за нарушение требований закона.
WWF-Украина отмечает, что соблюдение этих правил поможет сохранить экосистемы и будет способствовать восстановлению биоразнообразия страны.
Ранее РБК-Украина писало, что россияне оккупировали биосферный заповедник "Аскания-Нова", установили там свое руководство и незаконно вывезли редких животных, в частности зебр, бизонов и лошадей Пржевальского. Из-за боевых действий и пожаров заповедник понес значительные экологические потери.
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