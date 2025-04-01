Відсьогодні в Україні стартує "сезон тиші": що це означає
З 1 квітня по 15 червня в Україні триватиме щорічний "сезон тиші". У цей період діють обмеження для захисту дикої природи.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Всесвітній фонд природи WWF-Україна.
Обмеження передбачені законом України "Про тваринний світ" та спрямовано на охорону тварин та птахів у період розмноження. Також обмеження стосуються і рослин.
Що відбувається у природі
Весна - це час активного пробудження та розмноження багатьох видів тварин. У цей період у природі України відбувається:
- цвітіння первоцвітів;
- народження дитинчат у диких кабанів, зайців, а пізніше –- телят зубрів, оленів, лосів і козуль;
- шлюбний період у рисі та деяких птахів;
- вихід зі сплячки земноводних і плазунів;
- нерест риб, зокрема червонокнижної стерляді прісноводної;
- міграція молодих бобрів у пошуках нових територій
Заборони під час "сезону тиші"
Відповідно до статті 39 Закону, у період масового розмноження диких тварин заборонено:
- стрілянину та вибухові роботи;
- використання феєрверків;
- санітарні рубки лісу;
- використання моторних човнів;
- проведення змагань на транспортних засобах
- шумні заходи, що можуть порушити спокій диких тварин.
Окремі обмеження стосуються риболовлі: ловити рибу можна лише з берега, використовуючи одну вудку або спінінг. Підводне полювання, спортивні рибальські змагання та вилов на нерестовищах заборонені.
Як поводитися на природі
WWF-Україна закликає громадян дотримуватися правил поведінки у "сезон тиші". Основні рекомендації:
- поводитися тихо, уникати гучної музики та інших шумових подразників;
- не чіпати дитинчат тварин - у більшості випадків їхні батьки поруч;
- залишати первоцвіти та інші рідкісні рослини у природі;
- ходити тільки стежками, щоб не руйнувати гнізда та місця проживання тварин
- не розводити багаття поза спеціально облаштованими місцями.
Відповідальність за порушення
Недотримання "сезону тиші" може призвести до адміністративної відповідальності. Відповідні органи мають право накладати штрафи за порушення вимог закону.
WWF-Україна наголошує, що дотримання цих правил допоможе зберегти екосистеми та сприятиме відновленню біорізноманіття країни.
Раніше РБК-Україна писало, що росіяни окупували біосферний заповідник "Асканія-Нова", встановили там своє керівництво та незаконно вивезли рідкісних тварин, зокрема зебр, бізонів і коней Пржевальського. Через бойові дії та пожежі заповідник зазнав значних екологічних втрат.
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