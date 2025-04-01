С сегодняшнего дня в Украине стартует "сезон тишины": что это значит

С 1 апреля по 15 июня в Украине продлится ежегодный "сезон тишины". В этот период действуют ограничения для защиты дикой природы.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Всемирный фонд природы WWF-Украина .

Ограничения предусмотрены законом Украины "О животном мире" и направлены на охрану животных и птиц в период размножения. Также ограничения касаются и растений.

Что происходит в природе

Весна - это время активного пробуждения и размножения многих видов животных. В этот период в природе Украины происходит:

цветение первоцветов;

рождение детенышей у диких кабанов, зайцев, а позже - телят зубров, оленей, лосей и косуль;

брачный период у рыси и некоторых птиц;

выход из спячки земноводных и пресмыкающихся;

нерест рыб, в частности краснокнижной стерляди пресноводной;

миграция молодых бобров в поисках новых территорий

Запреты во время "сезона тишины"

В соответствии со статьей 39 Закона, в период массового размножения диких животных запрещено:

стрельба и взрывные работы;

использование фейерверков;

санитарные рубки леса;

использование моторных лодок;

проведение соревнований на транспортных средствах

шумные мероприятия, которые могут нарушить покой диких животных.

Отдельные ограничения касаются рыбалки: ловить рыбу можно только с берега, используя одну удочку или спиннинг. Подводная охота, спортивные рыболовные соревнования и вылов на нерестилищах запрещены.

Как вести себя на природе

WWF-Украина призывает граждан соблюдать правила поведения в "сезон тишины". Основные рекомендации:

вести себя тихо, избегать громкой музыки и других шумовых раздражителей;

не трогать детенышей животных - в большинстве случаев их родители рядом;

оставлять первоцветы и другие редкие растения в природе;

ходить только по тропинкам, чтобы не разрушать гнезда и места обитания животных

не разводить костры вне специально оборудованных мест.

Ответственность за нарушение

Несоблюдение "сезона тишины" может привести к административной ответственности. Соответствующие органы имеют право налагать штрафы за нарушение требований закона.

WWF-Украина отмечает, что соблюдение этих правил поможет сохранить экосистемы и будет способствовать восстановлению биоразнообразия страны.