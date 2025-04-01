С сегодняшнего дня в Украине стартует "сезон тишины": что это значит
С 1 апреля по 15 июня в Украине продлится ежегодный "сезон тишины". В этот период действуют ограничения для защиты дикой природы.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Всемирный фонд природы WWF-Украина.
Ограничения предусмотрены законом Украины "О животном мире" и направлены на охрану животных и птиц в период размножения. Также ограничения касаются и растений.
Что происходит в природе
Весна - это время активного пробуждения и размножения многих видов животных. В этот период в природе Украины происходит:
- цветение первоцветов;
- рождение детенышей у диких кабанов, зайцев, а позже - телят зубров, оленей, лосей и косуль;
- брачный период у рыси и некоторых птиц;
- выход из спячки земноводных и пресмыкающихся;
- нерест рыб, в частности краснокнижной стерляди пресноводной;
- миграция молодых бобров в поисках новых территорий
Запреты во время "сезона тишины"
В соответствии со статьей 39 Закона, в период массового размножения диких животных запрещено:
- стрельба и взрывные работы;
- использование фейерверков;
- санитарные рубки леса;
- использование моторных лодок;
- проведение соревнований на транспортных средствах
- шумные мероприятия, которые могут нарушить покой диких животных.
Отдельные ограничения касаются рыбалки: ловить рыбу можно только с берега, используя одну удочку или спиннинг. Подводная охота, спортивные рыболовные соревнования и вылов на нерестилищах запрещены.
Как вести себя на природе
WWF-Украина призывает граждан соблюдать правила поведения в "сезон тишины". Основные рекомендации:
- вести себя тихо, избегать громкой музыки и других шумовых раздражителей;
- не трогать детенышей животных - в большинстве случаев их родители рядом;
- оставлять первоцветы и другие редкие растения в природе;
- ходить только по тропинкам, чтобы не разрушать гнезда и места обитания животных
- не разводить костры вне специально оборудованных мест.
Ответственность за нарушение
Несоблюдение "сезона тишины" может привести к административной ответственности. Соответствующие органы имеют право налагать штрафы за нарушение требований закона.
WWF-Украина отмечает, что соблюдение этих правил поможет сохранить экосистемы и будет способствовать восстановлению биоразнообразия страны.
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