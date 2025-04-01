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С сегодняшнего дня в Украине стартует "сезон тишины": что это значит

Вторник 01 апреля 2025 08:19
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С сегодняшнего дня в Украине стартует "сезон тишины": что это значит Фото: Аисты в гнезде весной (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

С 1 апреля по 15 июня в Украине продлится ежегодный "сезон тишины". В этот период действуют ограничения для защиты дикой природы.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Всемирный фонд природы WWF-Украина.

Ограничения предусмотрены законом Украины "О животном мире" и направлены на охрану животных и птиц в период размножения. Также ограничения касаются и растений.

Что происходит в природе

Весна - это время активного пробуждения и размножения многих видов животных. В этот период в природе Украины происходит:

  • цветение первоцветов;
  • рождение детенышей у диких кабанов, зайцев, а позже - телят зубров, оленей, лосей и косуль;
  • брачный период у рыси и некоторых птиц;
  • выход из спячки земноводных и пресмыкающихся;
  • нерест рыб, в частности краснокнижной стерляди пресноводной;
  • миграция молодых бобров в поисках новых территорий

Запреты во время "сезона тишины"

В соответствии со статьей 39 Закона, в период массового размножения диких животных запрещено:

  • стрельба и взрывные работы;
  • использование фейерверков;
  • санитарные рубки леса;
  • использование моторных лодок;
  • проведение соревнований на транспортных средствах
  • шумные мероприятия, которые могут нарушить покой диких животных.

Отдельные ограничения касаются рыбалки: ловить рыбу можно только с берега, используя одну удочку или спиннинг. Подводная охота, спортивные рыболовные соревнования и вылов на нерестилищах запрещены.

Как вести себя на природе

WWF-Украина призывает граждан соблюдать правила поведения в "сезон тишины". Основные рекомендации:

  • вести себя тихо, избегать громкой музыки и других шумовых раздражителей;
  • не трогать детенышей животных - в большинстве случаев их родители рядом;
  • оставлять первоцветы и другие редкие растения в природе;
  • ходить только по тропинкам, чтобы не разрушать гнезда и места обитания животных
  • не разводить костры вне специально оборудованных мест.

Ответственность за нарушение

Несоблюдение "сезона тишины" может привести к административной ответственности. Соответствующие органы имеют право налагать штрафы за нарушение требований закона.

WWF-Украина отмечает, что соблюдение этих правил поможет сохранить экосистемы и будет способствовать восстановлению биоразнообразия страны.

Ранее РБК-Украина писало, что россияне оккупировали биосферный заповедник "Аскания-Нова", установили там свое руководство и незаконно вывезли редких животных, в частности зебр, бизонов и лошадей Пржевальского. Из-за боевых действий и пожаров заповедник понес значительные экологические потери.

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