Відсьогодні подорожчали паспорти: нові ціни на ID-картки та закордонні

Які документи подорожчали і скільки коштують

З початку 2026 року встановлені такі тарифи:

паспорт громадянина України (ID-картка):

- вперше - безкоштовно,

- до 20 робочих днів - 618 гривень,

- до 7 робочих днів - 988 гривень;

- вперше - безкоштовно, - до 20 робочих днів - 618 гривень, - до 7 робочих днів - 988 гривень; паспорт громадянина України для виїзду за кордон:

- до 20 робочих днів - 1147 гривень,

- до 7 робочих днів - 1787 гривень;

- до 20 робочих днів - 1147 гривень, - до 7 робочих днів - 1787 гривень; посвідка на постійне проживання в Україні - 1235 гривень;

посвідка на тимчасове проживання в Україні - 1140 гривень.

У міграційній службі уточнили, що громадяни, які оплатили адмінпослуги та подали заяви до 31 грудня 2025 року, отримають документи за старими цінами.

Водночас ті, хто встиг оплатити послуги до кінця 2025 року, але ще не подав заяву, зможуть оформити документи з доплатою - за тарифами, чинними на момент подачі заяви.