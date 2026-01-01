Відсьогодні подорожчали паспорти: нові ціни на ID-картки та закордонні

Відсьогодні, 1 січня 2026 року, в Україні зросла вартість оформлення низки біометричних документів. Причина - зміна цін на бланки, які виготовляє ДП "Поліграфічний комбінат "Україна".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Державну міграційну службу України.
З початку 2026 року встановлені такі тарифи:
У міграційній службі уточнили, що громадяни, які оплатили адмінпослуги та подали заяви до 31 грудня 2025 року, отримають документи за старими цінами.
Водночас ті, хто встиг оплатити послуги до кінця 2025 року, але ще не подав заяву, зможуть оформити документи з доплатою - за тарифами, чинними на момент подачі заяви.
Раніше РБК-Україна розповідало, чи можуть виникнути проблеми з перетином кордону для українців із простроченим паспортом. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко пояснив, що Україна не може відмовити громадянину у в’їзді, однак суміжна країна може не випустити людину зі своєї території, через що вона фактично "застрягає" на кордоні і змушена поновлювати паспорт або оформлювати документи для повернення.
Також ми писали, що паспорт громадянина України у формі книжечки зразка 1994 року залишається дійсним без обмеження строку чинності. Обмін на ID-картку є добровільним, окрім випадків, прямо передбачених законом (втрата, псування, зміна даних тощо).