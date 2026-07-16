Відслужити та отримати відстрочку: у "Резерв+" запустили нові контракти для ЗСУ

Головне: Контракти з бонусом: У застосунку "Резерв+" з'явилася можливість обрати нові типи контрактів у Силах оборони на визначений строк, які гарантують право на відстрочку від мобілізації після завершення служби.

У застосунку "Резерв+" з'явилася можливість обрати нові типи контрактів у Силах оборони на визначений строк, які гарантують право на відстрочку від мобілізації після завершення служби. Доступні варіанти: Наразі відкрито три типи контрактів - піхотно-штурмовий, бойовий та базовий.

Наразі відкрито три типи контрактів - піхотно-штурмовий, бойовий та базовий. Умови відстрочки: Базовий строк відстрочки після служби становить 6 місяців. Проте для тих, хто виконував бойові завдання, цей термін суттєво збільшується.

Базовий строк відстрочки після служби становить 6 місяців. Проте для тих, хто виконував бойові завдання, цей термін суттєво збільшується. Простий рекрутинг: Подати заявку можна онлайн у розділі "Вакансії" застосунку. Після відгуку рекрутер зв'язується з кандидатом для співбесіди, а сам контракт підписується офлайн.

У відомстві пояснили, що через "Резерв+" військовозобов'язані можуть переглянути доступні вакансії, обрати напрям служби та повідомити рекрутера про бажання укласти контракт із визначеним строком.

Які нові контракти доступні

Наразі в "Резерв+" можна подати заявку на три типи контрактів.

Піхотно-штурмовий контракт призначений для піхотинців, штурмовиків, бойових медиків, навідників, механіків-водіїв та інших бойових посад із найвищими ризиками.

Строк служби за ним становить:

14 місяців - для цивільних;

- для цивільних; 10 місяців - для чинних військовослужбовців;

- для чинних військовослужбовців; від шести місяців - для військових, які були звільнені зі служби під час дії особливого періоду.

Бойовий контракт розрахований на фахівців радіоелектронної боротьби (РЕБ), операторів наземних роботизованих комплексів, артилеристів та інших бойових спеціальностей. Його строк становить 24 місяці.

Базовий контракт передбачений для інших напрямів служби, зокрема з можливістю обіймати тилові посади. Він також укладається на 24 місяці.

Яку відстрочку можна отримати після завершення контракту

Після завершення контракту військовослужбовець отримує гарантоване право на відстрочку від мобілізації.

Базовий строк відстрочки становить шість місяців. Якщо людина проходила військову службу ще до 2022 року, їй додатково нарахують по одному місяцю відстрочки за кожен повний рік такої служби.

Для тих, хто укладе піхотно-штурмовий контракт, діють додаткові гарантії. До строку відстрочки додаватимуть три місяці за кожен місяць виконання бойових завдань, а також шість місяців за кожен рік служби після 2022 року.

Для військовослужбовців, які укладуть бойовий або базовий контракт, за кожні 30 днів виконання бойових завдань додатково нараховуватимуть один місяць відстрочки.

Як подати заявку через "Резерв+"

Щоб подати заявку, необхідно:

відкрити розділ "Вакансії";

обрати потрібну вакансію зі списку нових контрактів;

під час заповнення форми відгуку зазначити, що цікавить саме новий контракт;

надіслати заявку.

Після цього рекрутер отримає звернення та зв'яжеться з кандидатом. Наступним етапом стане співбесіда, а в разі позитивного рішення контракт підписуватиметься офлайн.

Що ще варто знати

У Міноборони зазначили, що "Резерв+" дозволяє не лише переглядати вакансії, а й одразу повідомити рекрутера про бажання укласти саме новий контракт та пройти весь шлях до співбесіди без додаткового пошуку інформації.

За даними відомства, користувачі застосунку вже подали понад 2 тисячі заявок із позначкою про бажання укласти новий контракт.

Водночас для чинних військовослужбовців нові контракти доступні через застосунок "Армія+" - подати рапорт можна у розділі "Сервіси" - "Контракти".