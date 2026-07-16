Відслужити та отримати відстрочку: у "Резерв+" запустили нові контракти для ЗСУ

У застосунку "Резерв+" з'явилася можливість подати заявку на вакансії, за якими укладають нові контракти у Силах оборони України. Вони передбачають визначений строк служби, а після завершення контракту - гарантоване право на відстрочку від мобілізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
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У відомстві пояснили, що через "Резерв+" військовозобов'язані можуть переглянути доступні вакансії, обрати напрям служби та повідомити рекрутера про бажання укласти контракт із визначеним строком.
Наразі в "Резерв+" можна подати заявку на три типи контрактів.
Піхотно-штурмовий контракт призначений для піхотинців, штурмовиків, бойових медиків, навідників, механіків-водіїв та інших бойових посад із найвищими ризиками.
Строк служби за ним становить:
Бойовий контракт розрахований на фахівців радіоелектронної боротьби (РЕБ), операторів наземних роботизованих комплексів, артилеристів та інших бойових спеціальностей. Його строк становить 24 місяці.
Базовий контракт передбачений для інших напрямів служби, зокрема з можливістю обіймати тилові посади. Він також укладається на 24 місяці.
Після завершення контракту військовослужбовець отримує гарантоване право на відстрочку від мобілізації.
Базовий строк відстрочки становить шість місяців. Якщо людина проходила військову службу ще до 2022 року, їй додатково нарахують по одному місяцю відстрочки за кожен повний рік такої служби.
Для тих, хто укладе піхотно-штурмовий контракт, діють додаткові гарантії. До строку відстрочки додаватимуть три місяці за кожен місяць виконання бойових завдань, а також шість місяців за кожен рік служби після 2022 року.
Для військовослужбовців, які укладуть бойовий або базовий контракт, за кожні 30 днів виконання бойових завдань додатково нараховуватимуть один місяць відстрочки.
Щоб подати заявку, необхідно:
Після цього рекрутер отримає звернення та зв'яжеться з кандидатом. Наступним етапом стане співбесіда, а в разі позитивного рішення контракт підписуватиметься офлайн.
У Міноборони зазначили, що "Резерв+" дозволяє не лише переглядати вакансії, а й одразу повідомити рекрутера про бажання укласти саме новий контракт та пройти весь шлях до співбесіди без додаткового пошуку інформації.
За даними відомства, користувачі застосунку вже подали понад 2 тисячі заявок із позначкою про бажання укласти новий контракт.
Водночас для чинних військовослужбовців нові контракти доступні через застосунок "Армія+" - подати рапорт можна у розділі "Сервіси" - "Контракти".
Нагадаємо, в Україні долучитися до ЗСУ можна двома основними способами - за мобілізацією або за контрактом. Контрактна служба дає можливість самостійно обрати підрозділ і посаду та передбачає додаткові фінансові й соціальні гарантії, тоді як мобілізованих направляють до військових частин відповідно до потреб Сил оборони.
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