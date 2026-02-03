ua en ru
Відреставрована фреска херувима у Римі нагадала прем'єрку Мелоні: церква росзлідує збіг

Вівторок 03 лютого 2026 05:15
UA EN RU
Відреставрована фреска херувима у Римі нагадала прем'єрку Мелоні: церква росзлідує збіг Фото: прем'р-міністр Італії Джорджія Мелоні (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

У Римі розпочали перевірку через реставрацію фрески в базиліці Сан-Лоренцо-ін-Лучіна, після якої зображення херувима викликало асоціації з прем’єркою Італії Джорджією Мелоні.

Про це повідомляє передає РБК-Україна з посиланням на агентство Ansa.

Римська єпархія заявила, що почала офіційне розслідування, щоб з’ясувати обставини реставраційних робіт і можливу відповідальність причетних. У відомстві підкреслили, що сакральне мистецтво має служити лише для літургійного життя та молитви, а не бути використане або експлуатоване інакше.

За словами реставратора Бруно Вентінетті, він просто відновив оригінальні лінії фрески, і не мав наміру надавати образу рис конкретної людини. Тим часом випадок викликав неоднозначну реакцію в італійському суспільстві, а опозиційні політичні сили вимагали прозорого розслідування.

Сама Мелоні відреагувала на резонанс у соцмережах жартом і написала: "Невже я схожа на херувима?".

Видання пише, що художня реставрація стала приводом для дискусій на фоні останніх культурних проєктів у Ватикані, зокрема після презентації важливої фрескової зали Рафаеля минулого літа.

Раніше ми писали про фрески Кирилівської церкви у Києві. У храмі XII століття збереглися унікальні фрески з моторошними сценами Страшного суду, апокаліпсису й раю, куди ведуть лише жінок.

Також повідомлялось про фрески Софії Київської - вчені почали досліджувати мікроби на цих фресках.

