Отреставрированная фреска херувима в Риме напомнила премьерку Мелони: церковь расследует совпадение

Вторник 03 февраля 2026 05:15
Отреставрированная фреска херувима в Риме напомнила премьерку Мелони: церковь расследует совпадение Фото: премьер-министр Италии Джорджия Мелони (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В Риме начали проверку из-за реставрации фрески в базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина, после которой изображение херувима вызвало ассоциации с премьером Италии Джорджией Мелони.

Об этом сообщает передает РБК-Украина со ссылкой на агентство Ansa.

Римская епархия заявила, что начала официальное расследование, чтобы выяснить обстоятельства реставрационных работ и возможную ответственность причастных. В ведомстве подчеркнули, что сакральное искусство должно служить только для литургической жизни и молитвы, а не быть использовано или эксплуатировано иначе.

По словам реставратора Бруно Вентинетти, он просто восстановил оригинальные линии фрески, и не намеревался придавать образу черты конкретного человека. Между тем случай вызвал неоднозначную реакцию в итальянском обществе, а оппозиционные политические силы требовали прозрачного расследования.

Сама Мелони отреагировала на резонанс в соцсетях шуткой и написала: "Неужели я похожа на херувима?".

Издание пишет, что художественная реставрация стала поводом для дискуссий на фоне последних культурных проектов в Ватикане, в частности после презентации важного фрескового зала Рафаэля прошлым летом.

Ранее мы писали о фресках Кирилловской церкви в Киеве. В храме XII века сохранились уникальные фрески с жуткими сценами Страшного суда, апокалипсиса и рая, куда ведут только женщин.

Также сообщалось о фресках Софии Киевской - ученые начали исследовать микробы на этих фресках.

Рим
