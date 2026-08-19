Відразу три склади дронів, міст і не тільки: Україна уразила ключові військові цілі РФ

Фото: пожежа на російському стратегічному об'єкті після удару України (росЗМІ)

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Сили оборони України атакували три склади БпЛА, засоби управління, міст та інші важливі об’єкти ворога у ніч проти 19 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу Збройних сил України у Telegram.

Нові уражені цілі РФ У Генштабі назвали список уражених об'єктів військового призначення РФ: автомобільний міст через річку Молочну у районі Молочанська Запорізької області, що використовується для забезпечення військової логістики;

3 склади дронів неподалік Новопетриківки і Новотроїцького на Донеччині та Лобачевого на Луганщині;

наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера" в Оленівці у тимчасово окупованому Криму;

пункт управління дронами поблизу Верхнього Рогачика Херсонської області. Також на Луганщині під українські удари потрапили: склад МТЗ у Кадіївці;

район зосередження озброєння і військової техніки противника у Лисичанську. Втрати окупантів уточнюються, зазначили у Генштабі. Раніше РБК-Україна писало, що Сили оборони України 17 серпня та у ніч на 18 серпня завдали ударів по кількох військових об'єктах РФ. Серед уражених цілей - склад боєприпасів та пункти управління дронами.