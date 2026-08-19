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Відразу три склади дронів, міст і не тільки: Україна уразила ключові військові цілі РФ

17:19 19.08.2026 Ср
2 хв
Бойова робота по знищенню російських стратегічних об'єктів триває
aimg Олена Бджола
Відразу три склади дронів, міст і не тільки: Україна уразила ключові військові цілі РФ Фото: пожежа на російському стратегічному об'єкті після удару України (росЗМІ)
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Сили оборони України атакували три склади БпЛА, засоби управління, міст та інші важливі об’єкти ворога у ніч проти 19 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу Збройних сил України у Telegram.

Нові уражені цілі РФ

У Генштабі назвали список уражених об'єктів військового призначення РФ:

  • автомобільний міст через річку Молочну у районі Молочанська Запорізької області, що використовується для забезпечення військової логістики;
  • 3 склади дронів неподалік Новопетриківки і Новотроїцького на Донеччині та Лобачевого на Луганщині;
  • наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера" в Оленівці у тимчасово окупованому Криму;
  • пункт управління дронами поблизу Верхнього Рогачика Херсонської області.

Також на Луганщині під українські удари потрапили:

  • склад МТЗ у Кадіївці;
  • район зосередження озброєння і військової техніки противника у Лисичанську.

Втрати окупантів уточнюються, зазначили у Генштабі.

Раніше РБК-Україна писало, що Сили оборони України 17 серпня та у ніч на 18 серпня завдали ударів по кількох військових об'єктах РФ. Серед уражених цілей - склад боєприпасів та пункти управління дронами.

Крім того, уночі 16 серпня ЗСУ уразили підприємство "Комбинат Каменский" у Каменськ-Шахтинському Ростовської області Росії.

Також повідомлялося, що з початку серпня українські безпілотники атакували майже третину великих нафтопереробних заводів країни-агресорки. Україна вдарила по 10 із 34 великих російських НПЗ.

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