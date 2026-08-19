Сразу три склада дронов, мост и не только: Украина поразила ключевые военные цели РФ

Фото: пожар на российском стратегическом объекте после удара Украины (росСМИ)

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Силы обороны Украины атаковали три склада БпЛА, средства управления, мост и другие важные объекты врага в ночь на 19 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Telegram.

Новые пораженные цели РФ В Генштабе назвали список пораженных объектов военного назначения РФ: автомобильный мост через реку Молочную в районе Молочанска Запорожской области, используемую для обеспечения военной логистики;

3 склада дронов неподалеку от Новопетриковки и Новотроицкого на Донеччине и Лобачевого на Луганщине;

наземный ретранслятор для управления ударными БпЛА типа "Герань"/"Гербера" в Оленовке во временно оккупированном Крыму;

пункт управления дронами вблизи Верхнего Рогачика Херсонской области. Также в Луганской области под украинские удары попали: склад МТЗ в Кадиевке;

район сосредоточения вооружения и военной техники противника в Лисичанске Потери оккупантов уточняются, отметили в Генштабе. Ранее РБК-Украина писало, что Силы обороны Украины 17 августа и в ночь на 18 августа нанесли удары по нескольким военным объектам РФ. Среди пораженных целей - склад боеприпасов и пункты управления дронами.