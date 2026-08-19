ua en ru
Ср, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Сразу три склада дронов, мост и не только: Украина поразила ключевые военные цели РФ

17:19 19.08.2026 Ср
2 мин
Боевая работа по уничтожению российских стратегических объектов продолжается
aimg Елена Бджола
Сразу три склада дронов, мост и не только: Украина поразила ключевые военные цели РФ Фото: пожар на российском стратегическом объекте после удара Украины (росСМИ)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Силы обороны Украины атаковали три склада БпЛА, средства управления, мост и другие важные объекты врага в ночь на 19 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Telegram.

Новые пораженные цели РФ

В Генштабе назвали список пораженных объектов военного назначения РФ:

  • автомобильный мост через реку Молочную в районе Молочанска Запорожской области, используемую для обеспечения военной логистики;
  • 3 склада дронов неподалеку от Новопетриковки и Новотроицкого на Донеччине и Лобачевого на Луганщине;
  • наземный ретранслятор для управления ударными БпЛА типа "Герань"/"Гербера" в Оленовке во временно оккупированном Крыму;
  • пункт управления дронами вблизи Верхнего Рогачика Херсонской области.

Также в Луганской области под украинские удары попали:

  • склад МТЗ в Кадиевке;
  • район сосредоточения вооружения и военной техники противника в Лисичанске

Потери оккупантов уточняются, отметили в Генштабе.

Ранее РБК-Украина писало, что Силы обороны Украины 17 августа и в ночь на 18 августа нанесли удары по нескольким военным объектам РФ. Среди пораженных целей - склад боеприпасов и пункты управления дронами.

Кроме того, ночью 16 августа ВСУ поразили предприятие "Комбинат Каменский" в Каменск-Шахтинском Ростовской области России.

Также сообщалось, что с начала августа украинские беспилотники атаковали около трети крупных нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессора. Украина ударила по 10 из 34 крупных российских НПЗ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Война России против Украины
Новости
РФ ударила реактивными дронами по Житомиру, было попадание в здание Нацполиции
РФ ударила реактивными дронами по Житомиру, было попадание в здание Нацполиции
Аналитика
"Феномен Терехова": почему мэр Харькова возглавил рейтинги доверия и какое у него политическое будущее
Александр Хищенкоспециально для РБК-Украина "Феномен Терехова": почему мэр Харькова возглавил рейтинги доверия и какое у него политическое будущее