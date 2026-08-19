Сразу три склада дронов, мост и не только: Украина поразила ключевые военные цели РФ
Силы обороны Украины атаковали три склада БпЛА, средства управления, мост и другие важные объекты врага в ночь на 19 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Telegram.
Новые пораженные цели РФ
В Генштабе назвали список пораженных объектов военного назначения РФ:
- автомобильный мост через реку Молочную в районе Молочанска Запорожской области, используемую для обеспечения военной логистики;
- 3 склада дронов неподалеку от Новопетриковки и Новотроицкого на Донеччине и Лобачевого на Луганщине;
- наземный ретранслятор для управления ударными БпЛА типа "Герань"/"Гербера" в Оленовке во временно оккупированном Крыму;
- пункт управления дронами вблизи Верхнего Рогачика Херсонской области.
Также в Луганской области под украинские удары попали:
- склад МТЗ в Кадиевке;
- район сосредоточения вооружения и военной техники противника в Лисичанске
Потери оккупантов уточняются, отметили в Генштабе.
Ранее РБК-Украина писало, что Силы обороны Украины 17 августа и в ночь на 18 августа нанесли удары по нескольким военным объектам РФ. Среди пораженных целей - склад боеприпасов и пункты управления дронами.
Кроме того, ночью 16 августа ВСУ поразили предприятие "Комбинат Каменский" в Каменск-Шахтинском Ростовской области России.
Также сообщалось, что с начала августа украинские беспилотники атаковали около трети крупных нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессора. Украина ударила по 10 из 34 крупных российских НПЗ.