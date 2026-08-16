ЗСУ уразили завод з виробництва твердого ракетного палива під Ростовом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

На території об’єкта зафіксовано пожежу, масштаби збитків уточнюються.



"Комбинат Каменский" - підприємство російського оборонно-промислового комплексу, що виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ "Ураган", "Смерч" і "Торнадо-С", а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження.

Продукція підприємства безпосередньо задіяна у забезпеченні потреб збройних сил РФ.

Також, за результатами аналізу додаткових даних підтверджено зупинку підприємства ТОВ "Запсибнефтехим" у Тобольську Тюменської області після ураження 10 серпня Центральної газофракціонуючої установки № 1.

Окрім того, підтверджено ураження 11 серпня установки гідрокрекінгу, установок первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-3, ЕЛОУ-АВТ-6, ЕЛОУ-АТ та установки вторинної перегонки легких нафтових фракцій 22-4М5 на ПАТ "Орскнефтеоргсинтез" в Орську Оренбурзької області.