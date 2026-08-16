ЗСУ уразили завод з виробництва твердого ракетного палива під Ростовом
Сили оборони України вночі 16 серпня уразили підприємство "Комбинат Каменский" у Каменськ-Шахтинському Ростовської області Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
На території об’єкта зафіксовано пожежу, масштаби збитків уточнюються.
"Комбинат Каменский" - підприємство російського оборонно-промислового комплексу, що виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ "Ураган", "Смерч" і "Торнадо-С", а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження.
Продукція підприємства безпосередньо задіяна у забезпеченні потреб збройних сил РФ.
Також, за результатами аналізу додаткових даних підтверджено зупинку підприємства ТОВ "Запсибнефтехим" у Тобольську Тюменської області після ураження 10 серпня Центральної газофракціонуючої установки № 1.
Окрім того, підтверджено ураження 11 серпня установки гідрокрекінгу, установок первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-3, ЕЛОУ-АВТ-6, ЕЛОУ-АТ та установки вторинної перегонки легких нафтових фракцій 22-4М5 на ПАТ "Орскнефтеоргсинтез" в Орську Оренбурзької області.
Останні удари ЗСУ по Росії
Нагадаємо, у ніч на 16 серпня українські ВМС уразили стартові позиції та місце дислокації російського "Бастіону" в окупованому Криму.
Окрім "Бастіону", українські військові уразили залізничний міст у районі Світлодолинського Запорізької області.
Окупанти використовують його для військової логістики та переміщення особового складу.
Також під удар потрапили склади матеріально-технічних засобів та боєприпасів російських військ у Карлівці Донецької області.
Окрім того,Сили оборони України цієї ночі уразили логістичний хаб Wildberries у Коледино Московської області українськими дронами FP-1.
Також після ударів дронів горить мультимодальний логістичний комплекс "Північне Домодєдово" у Домодєдово.