Не відразу в бій. Військовий припустив, куди РФ може відправити солдатів КНДР
Росіяни не відправлять північнокорейських військових відразу в бій із ЗСУ на фронті. Частину перекинуть у Курську область, решту - на окуповані території України.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені отамана Сірка.
"Багато хто думає, що їх (військових КНДР - ред.) відразу кинуть в бій на територію України. Я думаю, що частину їх введуть в Курську область, а решта займе другий ешелон оборони на окупованих територіях", - сказав Федоренко.
За його словами, росіянам потрібен час, щоб мобілізувати, навчати військовій справі та відправити в бій північнокорейських солдатів.
"Відповідно вояки з КНДР - це той ресурс, який дає можливість зайняти другу лінію оборони та вивільнити вояків, які мають базовий рівень підготовки. А це майже дві бойові бригади. І після цього відправити їх на той відтинок фронту, де противнику треба результат тут і сьогодні", - зазначив комбат ЗСУ.
Солдати КНДР у Росії
Нагадаємо, згідно з даними США, які озвучив держсекретар США Ентоні Блінкен, у Росії перебуває близько 10 тисяч північнокорейських солдатів. При цьому 8 тисяч уже перекинули до Курської області.
Водночас українська розвідка попереджала, що до Росії перекинули 12 тисяч військових КНДР.
Днями міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про перше зіткнення між українськими захисниками та північнокорейськими солдатами.
За його словами, таке зіткнення означає, що Північна Корея офіційно бере участь у війні проти України.
Український міністр наголошував, що поки що участь військових КНДР у боях не є систематичною.
Цю інформацію підтвердили й у США.
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