Не сразу в бой. Военный предположил, куда РФ может отправить солдат КНДР

Россияне не отправят северокорейских военных сразу в бой с ВСУ на фронте. Часть перебросят в Курскую область, остальных - на оккупированные территории Украины.

"Многие думают, что их (военных КНДР - ред.) сразу бросят в бой на территорию Украины. Я думаю, что часть их введут в Курскую область, а остальные займут второй эшелон обороны на оккупированных территориях", - сказал Федоренко.

По его словам, россиянам нужно время, чтобы мобилизовать, обучать военному делу и отправить в бой северокорейских солдат.

"Соответственно воины из КНДР - это тот ресурс, который дает возможность занять вторую линию обороны и высвободить воинов, которые имеют базовый уровень подготовки. А это почти две боевые бригады. И после этого отправить их на тот отрезок фронта, где противнику надо результат здесь и сегодня", - отметил комбат ВСУ.