Отпуска военным. Рада окончательного приняла законопроект

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа партии "Голос" Ярослава Железняка.

"Рада приняла в целом законопроект №8081 о предоставлении военнослужащим отпусков во время действия военного положения", - написал Железняк.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Верховная Рада призвала государства мира признать Россию страной-спонсором терроризма, а также устранить ее из состава ООН и реформировать организацию.

Также ранее мы писали, что Верховная Рада досрочно лишила полномочий народного депутата Юлию Левочкину, которая была избрана в парламент от ОПЗЖ.

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