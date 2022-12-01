Отпуска военным. Рада окончательного приняла законопроект
Верховная Рада приняла закон, предусматривающий возможность предоставления военнослужащим отпусков во время военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа партии "Голос" Ярослава Железняка.
"Рада приняла в целом законопроект №8081 о предоставлении военнослужащим отпусков во время действия военного положения", - написал Железняк.
Сообщается, что "ЗА" проголосовали 269 депутатов.
Отмечено, что законопроект предусматривает, что:
- в особый период во время действия военного положения военнослужащим могут предоставляться часть ежегодного основного отпуска, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия;
- каждый из указанных отпусков может быть предоставлен продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец;
- часть ежегодного основного отпуска может быть предоставлена один раз в течение календарного года при одновременном отсутствии не более 30 процентов общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Верховная Рада призвала государства мира признать Россию страной-спонсором терроризма, а также устранить ее из состава ООН и реформировать организацию.
Также ранее мы писали, что Верховная Рада досрочно лишила полномочий народного депутата Юлию Левочкину, которая была избрана в парламент от ОПЗЖ.
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