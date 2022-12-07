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Відправляв за кордон "волонтерів". Киянина затримали за допомогу ухилянтам

Фото: киянина затримали за допомогу ухилянтам (Віталий Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Правоохоронці викрили 38-річного мешканця Києва, який організував незаконну схему переправлення громадян призовного віку через державний кордон України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Київської міської прокуратури в Telegram.

Чоловік пропонував громадянам, яким заборонено виїзд за межі держави під час воєнного стану, приховано виїхати за кордон на підставі фіктивних документів волонтерів та перевізників гуманітарної допомоги шляхом внесення їхніх даних до електронної системи "Шлях".

Фото: киянина затримали за допомогу ухилянтам (пресслужба Київської міської прокуратури)

За такою схемою чоловік збирався переправити через державний кордон України громадянина призовного віку, який жодних гуманітарних вантажів перевозити не збирався та повертатися на територію України не планував. Вартість цієї "послуги" становила 1000 доларів з людини.

Після отримання грошей зловмисник забезпечував внесення даних ухилянта до списку водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги для потреб Збройних сил України.

Організатора схеми затримали. Наразі йому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили чиновницю Чернівецької ОВА в тому, що вона допомагала незаконно переправлятись військовозобов'язаним за кордон України.

Раніше ми писали, що у Закарпатській області затримали трьох чоловіків призовного віку, які хотіли незаконно перетнути кордон з Румунією.

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