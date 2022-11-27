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Брав по 50 тисяч грн з "клієнта". На Закарпатті затримали переправника з ухилянтами

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Закарпатська область, Неділя 27 листопада 2022 13:41
Брав по 50 тисяч грн з "клієнта". На Закарпатті затримали переправника з ухилянтами Фото: на Закарпатті затримали переправника з ухилянтами (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Марія Кучерявець

У Закарпатській області затримали трьох чоловіків призовного віку, які хотіли незаконно перетнути кордон з Румунією. Їх туди доправив перевізник, який за таку "послугу" брав по 1400 доларів (понад 51 000 грн за курсом НБУ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Відомо, що "Опель Мовано", водій якого перевозив двох мешканців Львівської області та одного закарпатця, прикордонники зупинили на околиці села Великий Бичків.

"Усі четверо помітно нервували та не змогли надати чіткої відповіді щодо мети перебування у контрольованому прикордонному районі. Під час подальших фільтраційних заходів, оперативники загону з’ясували, що водій, за 1400 доларів з кожного свого "клієнта", повинен був доставити їх у прикордоння, безпосередньо до місця незаконного перетину кордону", - розповіли в МВС.

Наразі проводяться слідчі дії до встановлення всіх причетних до організації незаконного перетину кордону осіб.

Нагадаємо, нещодавно було затримано жителя Чернівецького району, він намагався незаконно вивезти військовозобов'язаних до Румунії за 6500 доларів.

Додамо, раніше СБУ ліквідувала три масштабних канали перетину кордону "ухилянтами".

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