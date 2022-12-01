Чиновниця Чернівецької ОВА допомагала ухилянтам втікати з України

Правоохоронці викрили чиновницю Чернівецької ОВА в тому, що вона допомагала незаконно переправлятись військовозобов'язаним за кордон України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Чиновниця Чернівецької ОВА вносила відомості до системи "Шлях" про дозвіл на виїзд військовозобов’язаним чоловікам призовного віку. За даними слідства, було встановлено понад 50 фактів виїзду чоловіків за межі України під приводом ввезення гуманітарної допомоги.

Фото: у Чернівецькій ОВА чиновниця допомагала ухилянтам (gp.gov.ua)

Їй повідомили про підозру за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах. За що чиновниці загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.

З метою вилучення необхідних документів та іншої інформації тривають санкціоновані обшуки на території Чернівецької області.