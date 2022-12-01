ua ru
Чт, 01 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чиновниця Чернівецької ОВА допомагала ухилянтам втікати з України

Новость на русском →
Чернівці, Четвер 01 грудня 2022 16:29
Чиновниця Чернівецької ОВА допомагала ухилянтам втікати з України Фото: у Чернівецькій ОВА чиновниця допомагала ухилянтам (Виталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Правоохоронці викрили чиновницю Чернівецької ОВА в тому, що вона допомагала незаконно переправлятись військовозобов'язаним за кордон України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Чиновниця Чернівецької ОВА вносила відомості до системи "Шлях" про дозвіл на виїзд військовозобов’язаним чоловікам призовного віку. За даними слідства, було встановлено понад 50 фактів виїзду чоловіків за межі України під приводом ввезення гуманітарної допомоги.

Чиновниця Чернівецької ОВА допомагала ухилянтам втікати з України

Фото: у Чернівецькій ОВА чиновниця допомагала ухилянтам (gp.gov.ua)

Їй повідомили про підозру за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах. За що чиновниці загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.

З метою вилучення необхідних документів та іншої інформації тривають санкціоновані обшуки на території Чернівецької області.

Нагадаємо, що на Закарпатті затримали переправника з ухилянтами.

Раніше ми писали про ухилянта на Закарпатті, що збирався форсувати Тису.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черновицкая область Чернівці
NEWS
Операція на Кінбурнській косі та зіткнення під Бахмутом: карти боїв
Операція на Кінбурнській косі та зіткнення під Бахмутом: карти боїв
DAILY
Пункти розлому. Чому команда Зеленського свариться з Кличком та іншими мерами
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Пункти розлому. Чому команда Зеленського свариться з Кличком та іншими мерами