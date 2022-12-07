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Отправлял за границу "волонтеров". Киевлянина задержали за помощь уклоняющимся

Фото: киевлянина задержали за помощь уклоняющимся (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правоохранители разоблачили 38-летнего жителя Киева, организовавшего незаконную схему переправки граждан призывного возраста через государственную границу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Киевской городской прокуратуры в Telegram.

Мужчина предлагал гражданам, которым запрещен выезд за пределы государства во время военного положения, скрыто выехать за границу на основании фиктивных документов волонтеров и перевозчиков гуманитарной помощи путем внесения их данных в электронную систему "Путь".

Фото: киевлянина задержали за помощь уклоняющимся (пресс-служба Киевской городской прокуратуры)

По такой схеме мужчина собирался переправить через государственную границу Украины гражданина призывного возраста, который никаких гуманитарных грузов перевозить не собирался и возвращаться на территорию Украины не планировал. Стоимость этой "услуги" составляла 1000 долларов с человека.

После получения денег злоумышленник обеспечивал внесение данных уклоняющегося в список водителей, осуществляющих перевозку медицинских грузов и грузов гуманитарной помощи для нужд Вооруженных сил Украины.

Организатора схемы задержали. В настоящее время ему доложено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили чиновницу Черновицкой ОВО в том, что она помогала незаконно переправляться военнообязанным за границу Украины.

Ранее мы писали, что в Закарпатской области задержали трех мужчин призывного возраста, которые хотели незаконно пересечь границу с Румынией.

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