Отправлял за границу "волонтеров". Киевлянина задержали за помощь уклоняющимся

Мужчина предлагал гражданам, которым запрещен выезд за пределы государства во время военного положения, скрыто выехать за границу на основании фиктивных документов волонтеров и перевозчиков гуманитарной помощи путем внесения их данных в электронную систему "Путь".

Фото: киевлянина задержали за помощь уклоняющимся (пресс-служба Киевской городской прокуратуры)

По такой схеме мужчина собирался переправить через государственную границу Украины гражданина призывного возраста, который никаких гуманитарных грузов перевозить не собирался и возвращаться на территорию Украины не планировал. Стоимость этой "услуги" составляла 1000 долларов с человека.

После получения денег злоумышленник обеспечивал внесение данных уклоняющегося в список водителей, осуществляющих перевозку медицинских грузов и грузов гуманитарной помощи для нужд Вооруженных сил Украины.

Организатора схемы задержали. В настоящее время ему доложено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.