Отправлял за границу "волонтеров". Киевлянина задержали за помощь уклоняющимся

Правоохранители разоблачили 38-летнего жителя Киева, организовавшего незаконную схему переправки граждан призывного возраста через государственную границу Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Киевской городской прокуратуры в Telegram.
Мужчина предлагал гражданам, которым запрещен выезд за пределы государства во время военного положения, скрыто выехать за границу на основании фиктивных документов волонтеров и перевозчиков гуманитарной помощи путем внесения их данных в электронную систему "Путь".
По такой схеме мужчина собирался переправить через государственную границу Украины гражданина призывного возраста, который никаких гуманитарных грузов перевозить не собирался и возвращаться на территорию Украины не планировал. Стоимость этой "услуги" составляла 1000 долларов с человека.
После получения денег злоумышленник обеспечивал внесение данных уклоняющегося в список водителей, осуществляющих перевозку медицинских грузов и грузов гуманитарной помощи для нужд Вооруженных сил Украины.
Организатора схемы задержали. В настоящее время ему доложено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
Напомним, недавно правоохранители разоблачили чиновницу Черновицкой ОВО в том, что она помогала незаконно переправляться военнообязанным за границу Украины.
Ранее мы писали, что в Закарпатской области задержали трех мужчин призывного возраста, которые хотели незаконно пересечь границу с Румынией.
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