Не відправка військ. Сікорський назвав роль Польщі у війні України з РФ

Європейські війська в Україні

Нагадаємо, останнім часом у ЗМІ з'явилися чутки про можливість відправки миротворчої місії європейських країн в Україну. Це можливо в разі, якщо між Росією та Україною буде встановлено режим припинення вогню.

Зокрема, сьогодні, 12 грудня, президент Франції Еммануель Макрон мав обговорити таке питання на переговорах із прем'єром Польщі Дональдом Туском.

Після переговорів з Макроном Туск запевнив, що поки що Польща не планує відправку своїх миротворців в Україну.

Зі свого боку віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина зазначала, що Україна готова розглянути розміщення іноземних військ на своїй території.

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