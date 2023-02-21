Відправив на три літери. Глава МЗС Словаччини вилаяв Орбана за підтримку Росії

Глава словацького відомства стверджує, що військова допомога Україні є морально правильною, оскільки росіяни вторглися в Україну і вбивають мирних жителів. Він наголосив, що Євросоюз єдиний у допомозі Києву, лише Угорщина тримається осторонь.

Також Качер зазначив, що позиція прем'єр-міністра Угорщини про те, що "це не наша війна", є морально неприйнятною.

"На вихідних їхній карпатський пророк просторікував про те, що це не наша війна. Це "просто військовий конфлікт між двома слов'янськими державами". Треба було залишити їх у спокої, ізолювати. Тобто, нехай росіяни швиденько переб'ють українців. Нехай вони не хвилюються. Як огидно. Як жалюгідно. Як не по-християнськи. Святий Мартин Турський (народився в нинішній Угорщині) помер би від сорому за таких християн", - написав глава МЗС Словаччини.

Качер зазначив, що в одному згоден з "цими карпатськими колаборантами російських агресорів".

"Постачання зброї в Україну затягує конфлікт і відтерміновує мир. Найбільшим постачальником зброї в Україну є Росія. Спочатку вона постачала їм і "зелених чоловічків". Вони не були росіянами, а якщо і були, то лише у відпустці в Україні. Вони відкрито нападають і постачають зброю в Україну вже рік. Щойно росіяни припинять постачати зброю в Україну, зберуть речі і поїдуть додому, в той самий момент інші перестануть підтримувати Київ у військовому плані і настане мир. Все дуже просто", - наголосив Качер.

Він також розкритикував позицію експрем’єра Словаччини Роберта Фіцо, який, за словами Качера, хоче "путінського миру, як Орбан".

"Для колабораціоністів Путіна, і особливо для наших в Карпатському басейні і високогір’ї, для всіх тих, хто хоче миру ціною знищення України, у мене є тільки одне послання: Иди на х*й", - наголосив словацький дипломат.