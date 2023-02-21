Отправил на три буквы. Глава МИД Словакии обругал Орбана за поддержку России

Глава словацкого ведомства утверждает, что военная помощь Украине морально правильна, поскольку россияне вторглись в Украину и убивают мирных жителей. Он подчеркнул, что Евросоюз единый в помощи Киеву, только Венгрия держится в стороне.

Также Качер отметил, что позиция премьер-министра Венгрии о том, что "это не наша война", морально неприемлема.

"На выходных их карпатский пророк разглагольствовал о том, что это не наша война. Это "просто военный конфликт между двумя славянскими государствами". Надо было оставить их в покое, изолировать. То есть пусть россияне быстренько перебьют украинцев. Пусть они не волнуются. Как отвратительно. Как жалко. Как не по-христиански. Святой Мартин Турский (родился в нынешней Венгрии) умер бы от стыда за таких христиан", - написал глава МИД Словакии.

Качер отметил, что в одном согласен с "этими карпатскими коллаборантами российских агрессоров".

"Снабжение оружия в Украину затягивает конфликт и откладывает мир. Крупнейшим поставщиком оружия в Украину является Россия. Сначала она поставляла им и "зеленых человечков". Они не были россиянами, а если и были, то только в отпуске в Украине. Они открыто нападают и снабжают оружие в Украину уже год. Как только россияне прекратят поставлять оружие в Украину, соберут вещи и поедут домой, в тот же момент другие перестанут поддерживать Киев в военном плане и наступит мир. Все очень просто", - подчеркнул Качер.

Он также раскритиковал позицию экс-премьера Словакии Роберта Фицо, который, по словам Качера, хочет "путинского мира, как Орбан".

"Для коллаборационистов Путина, и особенно для наших в Карпатском бассейне и высокогорье, для всех тех, кто хочет миру ценой уничтожения Украины, у меня есть только одно послание: Иди на х*й", - подчеркнул словацкий дипломат.