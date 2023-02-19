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Орбан знову оскандалився заявою про війну в Україні і заявив, що торгуватиме з РФ

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Будапешт, Неділя 19 лютого 2023 11:49
Орбан знову оскандалився заявою про війну в Україні і заявив, що торгуватиме з РФ Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європа стала непрямим учасником війни Росії проти України. Він запевняє, що його країна буде і надалі торгувати з Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угорське видання Index.

У суботу прем'єр Угорщини виступив зі щорічним зверненням про внутрішню та зовнішню політику, проте половина промови була присвячена війні в Україні.

Він заявив, що 2023 рік буде "найнебезпечнішим з часів падіння комунізму", тому Угорщина повинна "триматися подалі від російсько-української війни". При цьому Орбан впевнений, що в Україні йде війна "не армії добра і зла, а війська двох слов'янських країн, які ведуть війну, обмежену в часі і поки що просторі".

Водночас він розкритикував Європу за підтримку України та санкції проти Росії, а також заявив, що в НАТО нібито скоро будуть обговорювати можливість введення в Україну "так званих миротворчих військ".

"Європа прямує до війни, балансує на тонкій межі й фактично вже перебуває у стані непрямої війни з Росією", - сказав угорський прем'єр.

Орбан заявив, що війна в Україні розпочалася через те, що Захід її допустив. Як приклад він навів російсько-грузинську війну 2008 року, яка була, за його словами, "локалізована".

Крім того, Орбан підкреслив, що гуманітарна допомога Україні не означає розриву зв’язків Угорщини з Росією.

"Ми будемо підтримувати наші економічні відносини з Росією, і ми радимо всьому західному світу робити те ж сам", - додав політик.

Нагадаємо, після візиту Володимира Зеленського до Брюсселю прем'єр Угорщини Віктор Орбан запевнив у подальшій гуманітарній й фінансовій підтримці України.

Також в Офісі президента заявили, що президент України запросив угорського прем’єр-міністра до Києва.

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