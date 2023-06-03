Відпрацювали підтримку під час наступу й не тільки. Авіація ЗСУ провела навчання

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку командування Об'єднаних сил ЗС України.

"Здійснення вогневої підтримки під час наступу чи контратаки, завдавання ударів по військах противника, висадка та підтримка з повітря своїх десантів, знищення повітряних та аеромобільних десантів, рейдових, передових та інших загонів противника. Все це про армійської авіації Сил оборони України", - пише пресслужба.

В навчаннях брали участь екіпажі бойових вертольотів Мі-24 й військово-транспортних вертольотів Мі-8. Пілоти відпрацювали завдання, які їм необхідні в реальній бойовій ситуації.

Фото: авіація ЗСУ провела навчання (facebook.com/JointForcesCommandAFU)

"Левова частка вертолітників, що зараз беруть участь у тренування нещодавно повернулися з виконання бойових завдань на сході нашої держави. Свій багаторічний та безоцінний бойовий досвід, який отримали там, сьогодні вони передають молодим льотчикам", - розповів Наєв.

Навчання проходили протягом кількох днів. Зокрема до них були залучені група бойового управління, льотчики та інженерно-технічний склад.

Як відзначив Наєв, особовий склад вертолітного підрозділу мотивований й готовий до виконання завдань.

Фото: авіація ЗСУ провела навчання (facebook.com/JointForcesCommandAFU)