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Отработали поддержку во время наступления и не только. Авиация ВСУ провела учения

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Суббота 03 июня 2023 11:53
Отработали поддержку во время наступления и не только. Авиация ВСУ провела учения Фото: авиация ВСУ провела обучение (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Сергей Пышкин

Вооруженные силы провели учения для экипажей боевых вертолетов под руководством командующего Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу командования Объединенных сил ВС Украины.

"Осуществление огневой поддержки во время наступления или контратаки, нанесение ударов по войскам противника, высадка и поддержка с воздуха своих десантов, уничтожение воздушных и аэромобильных десантов, рейдовых, передовых и других отрядов противника. Все это об армейской авиации Сил обороны Украины", - пишет пресс-служба.

В учениях принимали участие экипажи боевых вертолетов Ми-24 и военно-транспортных вертолетов Ми-8. Пилоты отработали задачи, которые им необходимы в реальной боевой ситуации.

Фото: авиация ВСУ провела обучение (facebook.com/JointForcesCommandAFU)

"Львиная доля вертолетчиков, которые сейчас участвуют в тренировке недавно вернулись с выполнения боевых задач на востоке нашего государства. Свой многолетний и бесценный боевой опыт, который получили там, сегодня они передают молодым летчикам", - рассказал Наев.

Учения проходили в течение нескольких дней. В частности, к ним были привлечены группа боевого управления, летчики и инженерно-технический состав.

Как отметил Наев, личный состав вертолетного подразделения мотивирован и готов к выполнению задач.

Фото: авиация ВСУ провела обучение (facebook.com/JointForcesCommandAFU)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Британия, вероятно, станет первой страной, которая запустит программу подготовки украинских пилотов на F-16. В базовой наземной подготовке примут участие 20 военных.

Между тем, как отметил президент Владимир Зеленский, ВСУ уже готовы к контрнаступлению, однако сроки начала и детали неизвестны.

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