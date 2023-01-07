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"Відпрацювали чітко по цілях". ССО показали ліквідацію окупантів під Бахмутом

Ілюстративне фото: ССО показали ліквідацію окупантів під Бахмутом (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські бійці сил спеціальних операцій продовжують нищити російських солдатів під Бахмутом. У мережі з'явилося відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ССО.

"Чітко по цілях відпрацьовують воїни ССО України під Бахмутом. На відео - результат професійної роботи операторів Сил спеціальних операцій, які за допомогою міномету зупиняють настання росіян на підступах до міста", - йдеться у повідомленні ССО.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 6 січня росіяни обстріляли Бахмут та район. Внаслідок ворожих ударів двоє людей загинули, а ще 13 отримали поранення.

Також ми писали, що українські військові відбили чергову атаку росіян під Бахмутом та ліквідували російського командира.

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