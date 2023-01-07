"Отработали четко по целям". ССО показали ликвидацию оккупантов под Бахмутом

Украинские бойцы сил специальных операций продолжают уничтожать российских солдат под Бахмутом. В сети появилось видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ССО.

"Четко по целям отрабатывают воины ССО Украины под Бахмутом. На видео - результат профессиональной работы операторов Сил специальных операций, которые с помощью миномета останавливают наступления россиян на подступах к городу", - сказано в сообщении ССО.

Напомним, ранее стало известно, что 6 января россияне обстреляли Бахмут и район. В результате вражеских ударов два человека погибли, а еще 13 получили ранения.

Также мы писали, что украинские военные отбили очередную атаку россиян под Бахмутом и ликвидировали российского командира.

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