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Відпрацювали бій в наступі й обороні: "Азовці" показали фотографії з навчань

Фото: Відпрацювали бій в наступі й обороні: "Азовці" показали фотографії з навчань (t.me/azov_media)
Автор: Сергій Пишкін

"Азовці" провели тактичні навчання під час яких відпрацювали практичні питання планування та організації бою в наступі та обороні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал бригади НГУ "Азов".

Також під час навчань було відпрацьовано управління підрозділами в бою та їх всебічного забезпечення. 

 

Фото: Відпрацювали бій в наступі й обороні: "Азовці" показали фотографії з навчань (t.me/azov_media)

"Особлива увага приділялась швидкому аналізу обстановки та прийняттю рішень на полі бою при взаємодії різних родів військ. За результатами тактико-стройових занять командуванням та інструкторами було проведено аналіз помилок, після чого приступили до здійснення маневрів з бойовими стрільбами", - пише пресслужба бригади. 

Повернення командирів "Азовсталі" в Україну

8 липня із Туреччини до України повернулись:

  • командир "Азова" Денис Прокопенко "Редіс";
  • заступник командира Святослав Паламар "Калина";
  • в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський "Волина";
  • старший офіцер "Азова" Олег Хоменко;
  • командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега.

Повернення наших воїнів із Туреччини викликало істерику в Кремлі. Тоді ж в Москві Анкару звинуватили  у порушенні домовленостей, які передбачали, що "азовці" будуть на турецькій території до завершення війни.

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