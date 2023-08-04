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Отработали бои в наступлении и обороне: "Азовцы" показали фотографии с учений

Фото: Отработали бой в наступлении и обороне: "Азовцы" показали фотографии с учений (t.me/azov_media)
Автор: Сергей Пышкин

"Азовцы" провели тактические учения во время которых отработали практические вопросы планирования и организации боя в наступлении и обороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал бригады НГУ "Азов".

Также во время учений было отработано управление подразделениями в бою и их всестороннего обеспечения.

 

Фото: Отработали бой в наступлении и обороне: "Азовцы" показали фотографии с учений (t.me/azov_media)

"Особое внимание уделялось быстрому анализу обстановки и принятию решений на поле боя при взаимодействии различных родов войск. По результатам тактико-строевых занятий командованием и инструкторами был проведен анализ ошибок, после чего приступили к осуществлению маневров с боевыми стрельбами", - пишет пресс-служба бригады.

Возвращение командиров "Азовстали" в Украину

8 июля из Турции в Украину вернулись:

  • командир "Азова" Денис Прокопенко "Редис";
  • заместитель командира Святослав Паламарь "Калина";
  • и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский "Волина";
  • старший офицер "Азова" Олег Хоменко;
  • командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлег.

Возвращение наших воинов из Турции вызвало истерику в Кремле. Тогда же в Москве Анкару обвинили в нарушении договоренностей, предполагавших, что "азовцы" будут на турецкой территории до завершения войны.

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