Отработали бои в наступлении и обороне: "Азовцы" показали фотографии с учений

"Азовцы" провели тактические учения во время которых отработали практические вопросы планирования и организации боя в наступлении и обороне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал бригады НГУ "Азов".
Также во время учений было отработано управление подразделениями в бою и их всестороннего обеспечения.
Фото: Отработали бой в наступлении и обороне: "Азовцы" показали фотографии с учений (t.me/azov_media)
"Особое внимание уделялось быстрому анализу обстановки и принятию решений на поле боя при взаимодействии различных родов войск. По результатам тактико-строевых занятий командованием и инструкторами был проведен анализ ошибок, после чего приступили к осуществлению маневров с боевыми стрельбами", - пишет пресс-служба бригады.
8 июля из Турции в Украину вернулись:
Возвращение наших воинов из Турции вызвало истерику в Кремле. Тогда же в Москве Анкару обвинили в нарушении договоренностей, предполагавших, что "азовцы" будут на турецкой территории до завершения войны.
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