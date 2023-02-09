Відповісти за Харків. Україна може знищувати цілі на території РФ зі своєї зброї, - Данілов

"Я наведу простий приклад. Місто Харків періодично обстрілюється з території Російської Федерації ракетами С-300. Чи маємо ми право знищити ці системи, які знаходяться на території Росії? Так, маємо. Ми зробимо це не за допомогою зброї, наданої Заходом, а власною зброєю, яка є у нашому арсеналі", - сказав Данілов.

Секретар РНБО додав, що наші військові не використовують західну зброю для ударів по території РФ. При цьому Україна має власні ракети, комплекси та безпілотники, які можуть виконувати ці функції.

Зазначимо, раніше Данилов підтвердив, що Україна має зброю власного виробництва, яка може знищувати цілі у Росії.

Начальник ГУР Кирило Буданов також зазначав, що удари по військових об'єктах у Росії продовжаться.

При цьому міжнародні союзники заборонили Україні завдавати ударів по РФ із західної зброї. Міністр оборони Олексій Резніков пообіцяв, що Україна не завдаватиме ударів по РФ ракетами GLSDB.

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