Ответили Шольцу. В Белом доме заявили, что страны сами должны решать, какую военную помощь оказывать Киеву
Партнеры и союзники должны сами определять, какую военную поддержку, в частности тяжелое вооружение, предоставлять Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Президент (Джо Байден - ред.) считает, что каждая страна должна принимать свои собственные суверенные решения о том, какие шаги относительно помощи в сфере безопасности она может делать и какую технику она может дать Украине", - отметила спикер.
Именно так Жан-Пьер ответила на вопрос о заявлении канцлера Германии Олафа Шольца об готовности Берлина передать Киеву танки Leopard только после поставок Вашингтоном Abrams.
В то же время представитель Белого дома указала, что в свою очередь США является крупнейшим поставщиком помощи Украины в сфере безопасности и гуманитарной поддержки.
Напомним, во время Всемирного экономического форума 18 января Шольц уклонился от ответа на вопрос о танках Leopard для ВСУ.
Более подробно о возможных поставках немецких тяжелых машин Украине можете узнать в материале РБК-Украина.
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