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Відповідав за комфорт нової влади: прикордонника з Харківської області судитимуть за держзраду

Ілюстративне фото: колишнього прикордонника з Харківської області судитимуть за держзраду (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Мешканець селища Козача Лопань, що у Харківській області, добровільно погодився співпрацювати з росіянами під час окупації населеного пункту. Йому загрожує ув'язнення строком від десяти до п’ятнадцяти років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Харківської області.

За даними слідства, колишній прикордонник вирішив "подбати про карʼєру". Він добровільно пішов на співпрацю з ворогом та працевлаштувався до окупаційної адміністрації.

Колаборант обійняв посаду "начальника адміністративно-господарчого відділу". Чоловік був відповідальний за житлово-господарську сферу у селищі. Зокрема, він слідкував "за порядком" для комфорту "нової влади".

Незадовго до деокупації Харківської області колаборант встиг втекти на територію РФ, де перебуває й нині. Його оголошено у розшук.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Вироки для пособників РФ

Нещодавно повідомлялося, що колишнього гауляйтера звільненої Балаклії в Харківській області засудили до 14 років в'язниці. Також у нього конфіскували майно.

Також агент ФСБ шукав у Дніпропетровській області літаки Збройних сил України і планував передати цю інформацію росіянам. Суд засудив його до 15 років в'язниці за держзраду.

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