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Гауляйтера Балаклії засудили до 14 років в'язниці та конфіскували елітний позашляховик

Україна, Понеділок 11 березня 2024 16:35
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Гауляйтера Балаклії засудили до 14 років в'язниці та конфіскували елітний позашляховик Архівне фото: Гауляйтера Балаклії засудили до 14 років в'язниці та конфіскували елітний позашляховик (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Колишнього гауляйтера звільненої Балаклії в Харківській області засудили до 14 років в'язниці. Також у нього конфіскували майно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі справи

Як встановило розслідування, засудженим є колишній співробітник місцевого підрозділу розформованої міліції. На початку повномасштабного вторгнення Росії він один із перших у Балаклії підтримав загарбників.

За це його призначили головою окупаційного "відділу МВС РФ", який діяв у захопленому на той час місті.

Перебуваючи в лавах псевдоустанови, він займався фабрикуванням "кримінальних справ" проти українських патріотів та організовував чергування підлеглих на блокпостах. Згодом колаборанта "підвищили" до гауляйтера місцевої громади.

Вирок окупанту

На цій "посаді" він поширював кремлівський режим на території міста, зокрема допомагав загарбникам проводити репресії проти учасників руху опору. Правоохоронці затримали зловмисника під час звільнення Куп'янська, де він переховувався від правосуддя.

Суд призначив йому 14 років в'язниці за колабораційну діяльність із позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 11 років.

Також у нього конфісковано приватне майно. Йдеться про елітну нерухомість загальною площею майже 200 м², а також позашляховик преміум-класу.

Вироки для зрадників і окупантів

Нещодавно суд ухвалив вирок соратнику ліквідованого зрадника Іллі Киви. Засуджений шпигував за комплексами протиповітряної оборони в Дніпропетровській області.

Також четверо зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному та південному фронтах, отримали реальні терміни ув'язнення. Їх засудили до 15 років позбавлення волі.

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