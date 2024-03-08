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Агент ФСБ шукав літаки ЗСУ в Дніпропетровській області. Його відправили до в'язниці

П'ятниця 08 березня 2024 16:54
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Агент ФСБ шукав літаки ЗСУ в Дніпропетровській області. Його відправили до в'язниці Архівне фото: Агент ФСБ шукав літаки ЗСУ в Дніпропетровській області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Агент ФСБ шукав у Дніпропетровській області літаки Збройних сил України і планував передати цю інформацію росіянам. Суд засудив його до 15 років в'язниці за держзраду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі справи

Як встановило розслідування, засудженим є працівник місцевої охоронної фірми. На початку повномасштабного вторгнення РФ чоловіка дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ.

Після вербування агент діяв за "інструкцією" - спочатку він отримував від ФСБ координати "потрібних" об'єктів, а потім проводив дорозвідку на місцевості.

Що зрадник хотів передати росіянам

Зловмисник збирав для агресора інформацію про можливу наявність бойових літаків ЗСУ на місцевих аеродромах.

Також він цікавився залізничними маршрутами, якими прямують військові ешелони Сил оборони на передову. У разі отримання агентурних відомостей, окупанти планували використати їх для підготовки серії ракетних ударів по стратегічних об'єктах регіону.

Суд виніс рішення

Співробітники СБУ запобігли цьому завдяки своєчасному викриттю фігуранта та його затриманню "на гарячому" в липні 2022 року.

Тоді російський агент виконував ще одне завдання ФСБ, а саме фотографував місця тимчасового базування підрозділів тероборони ЗСУ.

Суд призначив йому 15 років в'язниці з конфіскацією майна за держзраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Вироки для зрадників і окупантів

Нещодавно суд ухвалив вирок соратнику ліквідованого зрадника Іллі Киви. Засуджений шпигував за комплексами протиповітряної оборони в Дніпропетровській області.

Також четверо зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному та південному фронтах, отримали реальні терміни ув'язнення. Їх засудили до 15 років позбавлення волі.

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