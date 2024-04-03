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Отвечал за комфорт новой власти: пограничника из Харьковской области будут судить за госизмену

Иллюстративное фото: бывшего пограничника из Харьковской области будут судить за госизмену (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Житель поселка Казачья Лопань в Харьковской области добровольно согласился сотрудничать с россиянами во время оккупации населенного пункта. Ему грозит заключение в срок от десяти до пятнадцати лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

По данным следствия, бывший пограничник решил "позаботиться о карьере". Он добровольно пошел на сотрудничество с врагом и трудоустроился в оккупационную администрацию.

Коллаборант занял должность "начальника административно-хозяйственного отдела". Мужчина был ответственен за жилищно-хозяйственную сферу в поселке. В частности, он следил "за порядком" для комфорта "новой власти".

Незадолго до деоккупации Харьковской области коллаборант успел сбежать на территорию РФ, где находится и сейчас. Он объявлен в розыск.

Ему грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Приговоры для пособников РФ

Недавно сообщалось, что бывшего гауляйтера освобожденной Балаклеи в Харьковской области приговорили к 14 годам тюрьмы. Также у него конфисковали имущество.

Также агент ФСБ искал в Днепропетровской области самолеты вооруженных сил Украины и планировал передать эту информацию россиянам. Суд приговорил его к 15 годам тюрьмы за госизмену.

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