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Відповідальність лежить на Маску. В ООН стурбувалися дотриманням прав людини у Twitter

Фото: в ООН стурбувалися дотриманням прав людини у Twitter (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

ООН стурбована питанням дотримання прав людини у Twitter. Власник Twitter Ілон Маск несе відповідальність за повагу до свободи слова в соціальній мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка.

"Серйозні побоювання залишаються. Twitter несе відповідальність за дотримання прав людини: Ілон Маск має взяти на себе зобов'язання щодо прийняття рішень на основі загальнодоступної політики, яка поважає людські права, включаючи свободу слова. Не менше", - зазначив Тюрк.

Варто зазначити, що сьогодні, 17 грудня, у Twitter були відновлені облікові записи журналістів різних видань, у тому числі Washington Post, CNN і "Голос Америки".

Нагадаємо, раніше Маск заявив про плани щодо збільшення ліміту на символи у твітах з 280 до 4 тисяч.

До речі, ми писали, що мільярдер нещодавно обладнав в офісі Twitter спальні для персоналу.

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Илон МаскООНTwitter