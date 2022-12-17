Ответственность лежит на Маске. В ООН обеспокоились соблюдением прав человека в Twitter

ООН обеспокоена вопросом соблюдения прав человека в Twitter. Владелец Twitter Илон Маск несет ответственность за уважение свободы слова в социальной сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.