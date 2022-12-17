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Ответственность лежит на Маске. В ООН обеспокоились соблюдением прав человека в Twitter

Фото: в ООН обеспокоились соблюдением прав человека в Twitter (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

ООН обеспокоена вопросом соблюдения прав человека в Twitter. Владелец Twitter Илон Маск несет ответственность за уважение свободы слова в социальной сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

"Серьезные опасения остаются. Twitter несет ответственность за соблюдение прав человека: Илон Маск должен взять на себя обязательства по принятию решений на основе общедоступной политики, уважающей человеческие права, включая свободу слова. Не меньше", - отметил Тюрк.

Стоит отметить, что сегодня, 17 декабря, в Twitter были восстановлены аккаунты журналистов различных изданий, в том числе Washington Post, CNN и "Голос Америки".

Напомним, ранее Маск заявил о планах по увеличению лимита на символы в твитах с 280 до 4 тысяч.

Кстати, мы писали, что миллиардер недавно оборудовал в офисе Twitter спальные комнаты для персонала.

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Илон МаскООНTwitter