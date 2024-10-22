Відповідальність командирів частин в Україні змінилася через Римський статут

Згідно з законом, командири військових частин нестимуть відповідальність за воєнні злочини своїх підлеглих, навіть якщо вони не скоювали їх особисто, але знали про них та ігнорували їх.

Відповідно до ухваленого закону, за злочини проти людяності буде передбачена кримінальна відповідальність. Також він передбачає збільшення строків покарання за злочин агресії до довічного позбавлення волі.

Раніше в Україні не передбачалося кримінальної відповідальності за злочини проти людяності та за воєнні злочини. Тепер українське законодавство буде відповідати Римському статуту, який нещодавно ратифікували.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила цей закон 9 жовтня.

Римський статут

Верховна Рада України ратифікувала Римський статут 21 серпня 2024 року. Це було важливе рішення, яке стало черговим кроком України на шляху до євроінтеграції та зміцнення міжнародного правопорядку.

Римський статут – це міжнародний договір, який створив Міжнародний кримінальний суд (МКС). Цей суд має повноваження переслідувати осіб, відповідальних за геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочин агресії. Тобто, МКС – це своєрідний міжнародний кримінальний суд, який може притягнути до відповідальності найвищих злочинців світу.

Чому це важливо для України: