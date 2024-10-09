Рада підтримала зміни до Кримінального кодексу після ратифікації Римського статуту

Верховна Рада України підтримала зміни до Кримінального кодексу. Його приведуть у відповідність до норм Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка у Telegram.

У середу, 9 жовтня, Рада у другому читанні підтримала законопроект №11484 щодо внесення змін в кримінальне законодавство у звʼязку з ратифікацією Римського статуту.

"За" проголосували 228 народних депутатів.

Раніше в Україні не передбачалося кримінальної відповідальності за злочини проти людяності та за воєнні злочини. Тепер українське законодавство буде відповідати Римському статуту, який нещодавно ратифікували.

Відповідно до ухваленого закону, за злочини проти людяності буде передбачена кримінальна відповідальність. Також він передбачає збільшення строків покарання за злочин агресії до довічного позбавлення волі.

Закон внесе командну відповідальність. Тобто командири нестимуть відповідальність за воєнні злочини своїх підлеглих, навіть якщо вони не скоювали їх особисто, але знали про них та ігнорували їх.